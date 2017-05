Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A:

Italien - Russland 1:10 (0:2,1:3,0:5)

USA - Dänemark 7:2 (3:1,3:1,1:0)

Lettland - Slowakei 20:15 Uhr

Gruppe B:

Slowenien - Kanada 2:7 (0:3,1:3,1:1)

Finnland - Frankreich 1:5 (0:1,1:2,0:2)

Schweiz - Norwegen 20:15 Uhr

Frankreich führt Finnland vor – USA mit Kantersieg gegen Dänemark

Finnland von Frankreich deklassiert

Frankreich landet an der Weltmeisterschaft im Kampf um den Einzug in die Viertelfinals einen Big Point. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Norwegen gewinnt der Co-Gastgeber in Paris gegen Finnland 5:1.

Die NHL-Stürmer Pierre-Edouard Bellemare und Antoine Roussel brachten die Franzosen vor 11'433 euphorischen Zuschauern zweimal in Führung. Dem 2:1 ging ein Fehler des 19-jährigen finnischen Toptalents Sebastian Aho voraus, der sich in der Mittelzone den Puck von Bellemare abluchsen liess. Nach einem Schuss von Bellemare verwertete Roussel den Abpraller. Der Spieler der Dallas Stars zeichnete in der 49. Minute auch für das vorentscheidende 4:1 verantwortlich; er zog nach einem Bully im eigenen Drittel alleine auf den finnischen Keeper Joonas Korpisalo los.

Vor diesem Tor waren die Finnen dem Anschlusstreffer mehrmals nahe gekommen. Der französische Keeper Florian Hardy zeigte aber eine tadellose Leistung und avancierte zum Publikumsliebling. Die Equipe Tricolore ist am Dienstag Gegner der Schweiz.

USA rehabilitiert sich mit Kantersieg

Die USA reagiert auf die 1:2-Auftaktniederlage gegen Deutschland – und wie! Die Amerikaner schlagen Dänemark gleich mit 7:2.

Italien unterliegt Russland

Nachdem die mit vier «Schweizern» angetretenen Italiener am Vortag gegen die Slowakei (2:3 n.V.) knapp am Sieg vorbeigeschrammt waren, wurde dem Aufsteiger von den Russen die Grenzen aufgezeigt.

Der Rekordweltmeister drehte vor 10'893 Zuschauern in Köln nach dem 1:2 (24.) mächtig auf. Sechs der zehn Tore erzielten die Osteuropäer im Powerplay. Artemi Panarin (2 Tore/2 Assists), Wladislaw Namestnikow (2/2) und Nikita Kutscherow (1/3) gelangen je vier Skorerpunkte.

Kanada schiesst Slowenien ab

Wie Russland feierte auch Kanada in der «Schweizer» Gruppe in Paris im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die Nordamerikaner dominierten die Slowenen, die am Vortag gegen die Schweiz nach einem 0:4-Rückstand erst im Penaltyschiessen verloren hatten, quasi nach Belieben.

Überragender Spieler der Kanadier war Nathan McKinnon, der zuletzt bei den Colorado Avalanche mit dem Schweizer Sven Andrighetto in einer Linie gestürmt hatte. Der 21-jährige Nummer-1-Draft von 2013 erzielte drei Tore und ein Assist. Auf einen Treffer und drei Assists kam der Verteidiger Tyson Barrie.

Die Telegramme

Gruppe A

USA - Dänemark 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Köln. - 8764 Zuschauer. - SR Jerabek/Odins (CZE/LAT), Dedjulia/Leermakers (BLR/NED). -

Tore: 6. Lee (Gaudreau, Larkin/Ausschluss Christensen) 1:0. 14. Keller (McAvoy, Schmaltz) 2:0. 17. Madsen (Ehlers, Jesper Jensen/Ausschluss Bjugstad) 2:1. 19. Gaudreau (Larkin/Ausschluss Ehlers) 3:1. 22. Hardt (Jakobsen) 3:2. 35. Keller (Bjugstad) 4:2. 38. (37:09) Lee (Hanifin, Eichel/Ausschluss Kristensen) 5:2. 38. (37:37) Nelson (Schmaltz) 6:2. 54. Keller 7:2. -

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die USA, 7mal 2 plus 10 Minuten (Ehlers) gegen Dänemark.

Italien - Russland 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Köln. - 10'893 Zuschauer. - SR Kubus/Ohlund (SVK/SWE), Oliver/Sormunen (USA/FIN). -

Tore: 10. Andronow (Barabanow, Gawrikow) 0:1. 19. Dadonow (Panarin, Schipatschjow/Ausschluss Traversa) 0:2. 24. Traversa (Bernard, Helfer) 1:2. 25. Kutscherow (Namestnikow, Gusew/Ausschluss Morini) 1:3. 36. Namestnikow (Kutscherow) 1:4. 37. Panarin (Mosjakin, Schipatschjow/Ausschluss Diego Kostner) 1:5. 44. Plotnikow (Kutscherow, Namestnikow/Ausschluss Scandella) 1:6. 46. )45:29) Mosjakin (Schipatschjow, Panarin/Ausschluss Scandella) 1:7. 46. (45:58) Namestnikow (Kutscherow, Gusew) 1:8. 51. Panarin (Mosjakin, Schipatschjow/Ausschluss Gander) 1:9. 59. Andronow (Barabanow, Proworow) 1:10. -

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Italien, 3mal 2 Minuten gegen Russland. -

Bemerkungen: Italien mit Diego Kostner (Ambri-Piotta), Morini (Lugano), Zanatta (Red Ice Martigny) und Goi (Biasca Ticino Rockets).

Gruppe B

Finnland - Frankreich 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Paris. - 11'433 Zuschauer. - SR Iverson/Linde (CAN/SWE), Lasarew/Sefcik (RUS/SVK). -

Tore: 15. Bellemare (Rech, Meunier) 0:1. 22. Lehtonen (Pihlström, Rantanen) 1:1. 34. Roussel (Bellemare) 1:2. 39. Claireaux (Janil, Rech/Ausschluss Pilppula) 1:3. 49. Roussel (Rech) 1:4. 58. Fleury (Teddy da Costa) 1:5 (ins leere Tor). -

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Finnland, 5mal 2 plus 10 Minuten (Roussel) gegen Frankreich. -

Bemerkungen: Frankreich mit Douay (Genève-Servette), Hecquefeuille und Meunier (beide La Chaux-de-Fonds), ohne Huet (Lausanne/überzählig) und Stéphane da Costa (krank).

Slowenien - Kanada 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Paris. - 9128 Zuschauer. - SR Lemelin/Wehrli (AUT/SUI), Kohlmüller/Malmqvist (GER/SWE). -

Tore: 5. Barrie (Simmonds, Konecny) 0:1. 15. MacKinnon (Skinner, Barrie) 0:2. 17. Point (Konecny) 0:3. 25. MacKinnon (Giroux, de Haan) 0:4. 26. MacKinnon (Marner, Barrie/Ausschluss Mursak) 0:5. 36. Mursak (Sabolic, Pretnar) 1:5. 38. Marner (Konecny) 1:6. 48. Skinner (MacKinnon, Barrie) 1:7. 58. Urbas (Kranjc, Pretnar) 2:7. -

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Die Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

