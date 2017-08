Bild: KEYSTONE

Filipescu schiesst den FCZ mit einem Tor in der 93. Minute gegen Basel zum Titel

13. Mai 2006: Spektakulärer kannst du nicht Meister werden! Der FC Basel ist nach 35 Runden und nach 92:45 Minuten im letzten Spiel Champion. Dann schiesst Iulian Filipescu das 2:1 für den FCZ, der dadurch den Kübel holt.

Der 13. Mai 2006 rangiert bei jedem FCZ-Anhänger ganz, ganz weit oben in der Hitliste der schönsten Tage des Lebens. Nach 25 Jahren wird der Klub erstmals wieder Schweizer Meister. Und zwar auf eine Art und Weise, die dieses Spiel unvergesslich macht.

Tabelle vor dem letzten Spieltag bild: screenshot weltfussball

Zürich braucht in Basel einen Sieg, wenn es den Titel holen will. Aber bis zur 93. Minute steht es 1:1 unentschieden – damit ist der FCB Meister. Auf der Ersatzbank sind die entsprechenden Shirts schon bereit. Doch mit dem allerletzten Angriff der Saison krallt sich der FCZ den Meisterkübel. Alain Nef wirft ein (weiter vorne als erlaubt), Florian Stahel flankt vors Tor, dort steht Iulian Filipescu, der den 2:1-Siegestreffer erzielt.

«Es war unbeschreiblich, was in mir vorging. Die Gefühle explodierten.» tages-anzeiger

Es ist das erste Tor des Verteidigers für den FCZ – und auch das letzte. Denn der Rumäne verlässt den Klub nach dem Titel, da sein Vertrag ausgelaufen ist und man ihn nur mit reduziertem Gehalt weiterbeschäftigen will.

Bild: KEYSTONE

Krawalle danach

59 Heimspiele lang hat der FC Basel nicht verloren – und jetzt endet diese eindrückliche Serie ausgerechnet im entscheidenden «Final». Zu viel für einen Teil des Anhangs. Eine Hundertschaft Basler Hooligans stürmt aus der Muttenzerkurve auf den Rasen und attackiert die Zürcher Spieler.

Meisterschütze Filipescu muss den kleinen Alhassane Keita verteidigen. Für seine Karatekicks gegen einen Schläger wird der Rumäne mit 500 Franken gebüsst. Sein Verhalten habe «die Grenzen der Notwehr überschritten». Bezahlt habe er die Busse nicht, sagt Filipescu heute: «Ich war ja weg.»

Bild: KEYSTONE

Erinnerungen an die 93. Minute

«Mein Kollege und ich konnten in letzter Sekunde noch Tickets auftreiben. Zwei 15-jährige Züribuebe, die schon auf der Hinreise heimlich an einem Bier schlürften, um der Nervosität Abhilfe zu leisten: Unsere Eltern hatten uns die Auswärtsfahrt nicht erlaubt. Aus Nervosität wurde Räuschchen wurde Träumerei: Was, wenn Züri die Sache doch packt?! Und dann in der DREIUNDNEUNZIGSTEN MINUTE: Pescu!!! – der alte Gala(tasaray)-Mann! Das war irgendwie auch mein Erfolg.



Ich war eine ganze Woche lang heiser. All das mit der Schande ging irgendwie an mir vorbei. Daran kann ich mich trotz aller Anstrengung überhaupt nicht mehr erinnern. Dafür umso genauer an den babyblauen Lastwagen, der die Meisterlichen und den Pokal auf den Helvetiaplatz trug. Zuhause gab's übrigens nur Schelte von der Mutter. Der Papa – selber vom 93'-Zauber gepackt und daher völlig ausser sich – spürte uns erst am Helvetiaplatz auf und feierte pronto mit.»



Can Külahcigil, Marketing watson, FCZ-Fan



Bild: KEYSTONE

«Ich habe das Spiel in der legendären Flachpass-Bar im alten Letzigrund gesehen. Je näher der Schlusspfiff rückte, umso angespannter wurde die Stimmung. Einer sagte: ‹Lieber Gott, bitte gib uns ein Tor, dann gehe ich morgen auch in die Kirche!›



Als das Tor fiel und der Titel feststand, war die Begeisterung grenzenlos. Die Krawalle in Basel trübten die Stimmung kaum. Ich zündete mir genüsslich eine Siegeszigarre an, die ich, ganz Optimist, mitgebracht hatte. Ob der erwähnte Fan dann wirklich in die Kirche ging, bezweifle ich.»



Peter Blunschi, Redaktor watson, FCZ-Fan

Bild: KEYSTONE

«Nach dem 1:1 dominiert der FC Basel die Partie und wir sind bereit, die Titelverteidigung mit Bier zu begiessen. Doch dann kommt diese verflixte 93. Minute. Der Ball kommt in den Strafraum und ich kann mich nur noch an den Eierkopf Filipescu erinnern, der den Ball an Zubi vorbeibringt. F******ck – Schockstarre!!!! Ein Wechselbad der Gefühle.



Ein bitterer Tag für den FC Basel, aber so ist der Fussball. Die Ausschreitungen nach dem Spiel haben dagegen wenig damit zu tun. Spannung bis zum Schluss der Saison gehört leider der Vergangenheit an und die einst so grossen Rivalen dümpeln im Tabellenkeller herum.»



Damian Fischer, Verkauf watson, Basel-Fan



Bild: KEYSTONE

«Ich war in Verona, Kulturreise mit der Latein-Klasse. Wir sassen gerade in einem Café an der Piazza delle Erbe, als ich das SMS erhielt. Der genaue Wortlaut ist mir entfallen, mein Euphorieausbruch aber noch in guter Erinnerung. Die Klassenkameraden teilten meine Begeisterung nur bedingt: Ein Haufen GC-Sympathisanten und Fussballabstinenzler.»



William Stern, Redaktor watson, FCZ-Fan

Bild: KEYSTONE

Wie hast du den 13. Mai 2006 erlebt? Teile deine Erinnerungen im Kommentarfeld unten!

Unvergessen In der Serie Unvergessen blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

