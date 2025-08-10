klar17°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in die USA

Blick auf den Rhein mit Ruderbooten und auf Basel mit den Roche-Tuermen von der Kraftwerkinsel aus in Birsfelden, am Montag, 18. Juli 2022. (KEYSTONE/Georgios Kefalas).
Die Roche-Türme in Basel: Der Hauptsitz der Firma sollen im Gegensatz zur Produktion nicht angetastet werden.Bild: KEYSTONE

Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in die USA –Schweizer Arbeitsplätze bedroht

Die Schweizer Pharma-Grosskonzerne verlagern einen grossen Teil ihrer Produktion in die USA, um Donald Trumps Zöllen zu entkommen. Trotz Beteuerungen der Konzerne stehen damit Schweizer Arbeitsplätze auf dem Spiel.
10.08.2025, 06:2910.08.2025, 06:33
Nico Conzett
Nico Conzett
Mehr «International»

Donald Trump unterwirft die Weltwirtschaft mit seinen Zöllen massivem politischem Druck. Dass das mittelfristig aufgeht, ist nach Ansicht vieler Experten fraglich – doch kurzfristig kann der US-Präsident durchaus Erfolge verbuchen. So haben viele Konzerne bereits angekündigt, mehr in die USA zu investieren und gar die Produktion ihrer Waren nach Übersee zu verlagern – so auch die Schweiz Pharmariesen Roche und Novartis.

Wie die «NZZ» berichtet, plant Roche in den USA künftig zum Nettoexporteur zu werden. Das heisst, die Basler Firma will mehr Medikamente in den USA produzieren, als das Land selbst überhaupt braucht – der Überschuss soll künftig von dort aus exportiert werden. Mit der US-Tochter Genentech verfügt Roche bereits über eine umfassende und funktionierende Infrastruktur in den Staaten. Mit Investitionen von über 50 Milliarden Franken will die Schweizer Firma die US-Produktion künftig «signifikant erhöhen».

In eine ähnliche Richtung geht Novartis. Der ebenfalls in Basel beheimatete Konzern will künftig «100 Prozent der wichtigsten Medikamente» ebenfalls in den USA produzieren und damit den Export aus anderen Ländern – allen voran aus der Schweiz – in die Vereinigten Staaten praktisch auf den Nullpunkt absenken.

Diese Massnahmen werden – sofern sie wie angekündigt umgesetzt werden – das von Trump monierte Handelsbilanzdefizit mit der Schweiz massiv verkleinern, weil der US-Export von Medikamenten einen beträchtlichen Teil der Schweizer Ausfuhren ausmacht. Doch ebenso wahrscheinlich ist, dass die Verlagerung die Schweizer Wirtschaft unter Druck setzt.

Roche und Novartis bekräftigen gegenüber der «NZZ» zwar, dass die US-Verschiebung keine grossen Folgen für den Standort Schweiz haben werde. Dennoch sind hierzulande etwa 10'000 Personen in der Medikamentenproduktion beschäftigt. Die EU und andere Teile der Welt sollen zwar weiterhin mit in der Schweiz produzierten Medikamenten beliefert werden, doch die Rechnung ist einfach: Wird anderswo mehr produziert, braucht es weniger Kapazitäten in der Schweiz.

Andere Bereiche wie Forschung und Entwicklung (etwa 11'000 Angestellte) sowie die Verwaltungs- und Marketingarbeit der Konzerne (30'000 Angestellte) sollen laut den Firmen in der Schweiz erhalten bleiben.

Die Schweizer Regierung ist sich der Bedeutung der Pharmakonzerne für die hiesige Wirtschaft und der angespannten Lage bewusst. Wie der «SonntagsBlick» schreibt, wollen sich Gesundheitministerin Elisabeth Baume-Schneider und Wirtschaftsminister Guy Parmelin nach den Sommerferien zu einem Krisengipfel mit den Bossen von Roche und Novartis treffen.

Bundesrat Guy Parmelin, links, und Bundesraetin Elisabeth Baume-Schneider, rechts, laufen am Bundeshaus entlang, am Dienstag, 18. Juni 2024 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Bald soll es ein Gipfeltreffen der Pharma-Bosse mit Guy Parmelin und Elisabeth Baume-Schneider geben.Bild: keystone

Doch auch hierzulande gibt es Interessenkonflikte zwischen Politik und Wirtschaft. Während der Bundesrat verhindern will, dass die Schweizer Gesundheitskosten (und damit die Krankenkassenprämien) noch weiter steigen, pochen die Pharmakonzerne genau darauf. Um Forschung und Entwicklung und die wirtschaftlichen Risiken zu finanzieren, fordern sie seit langem «angemessenere» (=höhere) Medikamentenpreise.

Ob die Rechnung für die Pharma-Multis aufgeht, ist aber ebenso fraglich, wie jene von Donald Trumps Zollpolitik. Kurzfristig vermögen die Firmen mit ihrer US-Produktionsverlagerung zwar die von Trump angedrohten wahnwitzig klingenden 250-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte zu umgehen (aktuell ist die Branche noch ausgenommen), doch in den Staaten droht weiteres Ungemach: Trump hat klargemacht, dass die Medikamentenpreise in den USA massiv sinken sollen – also das Gegenteil dessen, was die Pharmafirmen gerne in der Schweiz hätten.

Trump droht, wie bei den Zöllen, auch bei den Medikamentenpreisen mit radikalen Massnahmen, die Preise sollen auf das Niveau anderer Industrieländer und teils darunter abstürzen. Sollten die Firmen mittels politischer Einflussnahme dazu verdonnert werden, die Preise derart zu senken, hätte das unweigerlich wirtschaftliche Folgen für diese. (con)

Mehr zu den Zöllen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
3
Erste Bilanz zur Street Parade: Organisatoren zufrieden, 28 Festnahmen, 516 Behandlungen
4
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
5
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
Meistkommentiert
1
Liverpools Nuñez fix zu den Saudis +++ Newcastle bezahlt 40 Millionen für Schär-Konkurrenz
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
4
Präsident von Flugzeugbauer Pilatus sagt, was ihn nach dem Zollhammer am meisten ärgert
5
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
Meistgeteilt
1
Zehntausende protestieren in Tel Aviv +++ Hamas wirft Israel Kriegsverbrechen vor
2
Andy Roddick ist für einen Sommer der beste Tennisspieler der Welt – dann kommt Federer
3
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
4
Nächster Schlag für die Schweiz: US-Zölle gelten jetzt auch für Goldbarren
5
Aarau gewinnt auch 2. Spiel +++ Jan Christen vor Schlussetappe in Lauerstellung
UBS verlässt globale Klima-Vereinigung der Banken
Die UBS zieht sich aus der Net-Zero Banking Alliance (NZBA) zurück. Damit beendet die Grossbank ihre Mitgliedschaft bei der Klima-Allianz, die sie vor vier Jahren mitgegründet hatte.
Zur Story