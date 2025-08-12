Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander

Eine Studie der australischen Griffith Universität hat herausgefunden, dass Wale und Delfine hauptsächlich freundliche Begegnungen ahben.Bild: keystone
Buckelwale zeigen Delfinen ihren Bauch und Delfine reiten auf den von Walen erzeugten Wellen: Eine Studie von Forschenden der australischen Griffith Universität hat regelmässige und vor allem freundliche Begegnungen im Ozean zwischen den Tieren enthüllt.
Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet. Insgesamt analysierten sie 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin «Discover Animals» veröffentlicht.
Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion – spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend. Besonders bei Buckelwalen, die als äusserst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen. (sda/dpa)
