Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander

This photo provided by Brookfield Zoo Chicago, bottlenose dolphins &quot;Allie&quot; with &quot;Tapeko&quot; are joined by the newly born calf at the Brookfield Zoo Chicago on Saturday, June 7, 2025. ...
Eine Studie der australischen Griffith Universität hat herausgefunden, dass Wale und Delfine hauptsächlich freundliche Begegnungen ahben.Bild: keystone

Wale und Delfine spielen laut Studie miteinander

12.08.2025, 07:2212.08.2025, 07:22
Buckelwale zeigen Delfinen ihren Bauch und Delfine reiten auf den von Walen erzeugten Wellen: Eine Studie von Forschenden der australischen Griffith Universität hat regelmässige und vor allem freundliche Begegnungen im Ozean zwischen den Tieren enthüllt.

Olaf Meynecke, Walforscher und Leiter des Whales & Climate Program, sowie Co-Autorin Olivia Crawley haben Fotos und Videos aus sozialen Medien ausgewertet. Insgesamt analysierten sie 199 Begegnungen zwischen 19 Bartenwal- und Delfinarten in 17 Ländern. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin «Discover Animals» veröffentlicht.

Die zentrale Erkenntnis: In etwa einem Viertel der Fälle handelt es sich um eine positive gegenseitige Interaktion – spielerisch oder freundlich, nicht einseitig oder störend. Besonders bei Buckelwalen, die als äusserst soziale Tiere gelten, zeigt sich das in der Körpersprache: Sie rollen sich auf die Seite, präsentieren ihren Bauch oder nähern sich langsam den Delfinen. (sda/dpa)

