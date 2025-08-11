Der Impfstoff ist zur aktiven Immunisierung gedacht. (Symbolbild) Bild: keystone

Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat einem aktualisierten Covid-19-Impfstoff des in den USA ansässigen Pharmakonzerns Moderna die Zulassung erteilt. Der Impfstoff in der Fertigspritze zur aktiven Immunisierung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt.

Swissmedic bestätigte am Montag die entsprechende Medienmitteilung von Moderna. Die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes Spikevax LP.8.1 basiert laut dem Unternehmen auf Herstellungsdaten sowie auf bestehenden klinischen, nichtklinischen und Real-World-Daten, die die Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Covid-19-Impfstoffe von Moderna belegen.

Für die Zulassung dieser neuen Variante wurden demnach Herstellungsdaten (CMC – Chemistry, Manufacturing and Control) und präklinische Daten, also keine neuen klinischen Daten, eingereicht. (sda)