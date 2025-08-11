sonnig29°
DE | FR
burger
International
Coronavirus

Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen

FILE - A vial of Moderna COVID-19 vaccine rests on a table at an inoculation station in Jackson, Miss., on July 19, 2022. (AP Photo/Rogelio V. Solis, File) Moderna Vaccine Study
Der Impfstoff ist zur aktiven Immunisierung gedacht. (Symbolbild)Bild: keystone

Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen

11.08.2025, 15:4811.08.2025, 15:48
Mehr «International»

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat einem aktualisierten Covid-19-Impfstoff des in den USA ansässigen Pharmakonzerns Moderna die Zulassung erteilt. Der Impfstoff in der Fertigspritze zur aktiven Immunisierung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt.

Swissmedic bestätigte am Montag die entsprechende Medienmitteilung von Moderna. Die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes Spikevax LP.8.1 basiert laut dem Unternehmen auf Herstellungsdaten sowie auf bestehenden klinischen, nichtklinischen und Real-World-Daten, die die Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Covid-19-Impfstoffe von Moderna belegen.

Für die Zulassung dieser neuen Variante wurden demnach Herstellungsdaten (CMC – Chemistry, Manufacturing and Control) und präklinische Daten, also keine neuen klinischen Daten, eingereicht. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Street Parade 2025
1 / 38
Street Parade 2025

Der Bass hallt weiter durch Zürich und die Raver tanzen um das Zürcher Seebecken.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Sion-Boss «CC» bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez +++ Luzerns Okou zu den Saudis
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
«So zerstörst du das Ego eines Mädchens»: Zweifelhafte Dating-Methoden für junge Männer
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Vor Perseiden-Nacht: Das sind die grössten Lichtsünden
«Jeder ist müde vom Krieg» – so beschreibt Vitali Klitschko die Lage in der Ukraine
Die Frage, ob die Ukraine für einen Frieden mit Russland Gebiete abtreten soll, sorgt für zwiespältige Reaktionen innerhalb der Bevölkerung.
Mit gemischten Gefühlen blickt man in der Ukraine auf den Alaska-Gipfel vom kommenden Freitag. Wenn sich US-Präsident Donald Trump und  Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, um über das Kriegsende zu verhandeln, so bleibt die Ukraine vorerst draussen vor der Tür. Trotzdem betont Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: «Wir müssen eine diplomatische Lösung finden.»
Zur Story