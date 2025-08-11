Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen

Der Impfstoff ist zur aktiven Immunisierung gedacht. (Symbolbild)Bild: keystone
11.08.2025, 15:4811.08.2025, 15:48
Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat einem aktualisierten Covid-19-Impfstoff des in den USA ansässigen Pharmakonzerns Moderna die Zulassung erteilt. Der Impfstoff in der Fertigspritze zur aktiven Immunisierung gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt.
Swissmedic bestätigte am Montag die entsprechende Medienmitteilung von Moderna. Die Zulassung des Covid-19-Impfstoffes Spikevax LP.8.1 basiert laut dem Unternehmen auf Herstellungsdaten sowie auf bestehenden klinischen, nichtklinischen und Real-World-Daten, die die Wirksamkeit und Sicherheit der mRNA-Covid-19-Impfstoffe von Moderna belegen.
Für die Zulassung dieser neuen Variante wurden demnach Herstellungsdaten (CMC – Chemistry, Manufacturing and Control) und präklinische Daten, also keine neuen klinischen Daten, eingereicht. (sda)
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Street Parade 2025
1 / 38
Street Parade 2025
Der Bass hallt weiter durch Zürich und die Raver tanzen um das Zürcher Seebecken.
quelle: keystone / til buergy
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die Frage, ob die Ukraine für einen Frieden mit Russland Gebiete abtreten soll, sorgt für zwiespältige Reaktionen innerhalb der Bevölkerung.
Mit gemischten Gefühlen blickt man in der Ukraine auf den Alaska-Gipfel vom kommenden Freitag. Wenn sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, um über das Kriegsende zu verhandeln, so bleibt die Ukraine vorerst draussen vor der Tür. Trotzdem betont Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko: «Wir müssen eine diplomatische Lösung finden.»