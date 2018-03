15 Männerleichen in verlassenem Lastwagen in Mexiko entdeckt



15 Männerleichen in verlassenem Lastwagen in Mexiko entdeckt

In einem verlassenen Lastwagen in Mexiko sind die Leichen von 15 Männern entdeckt worden. Die toten Körper, die alle Schusswunden aufwiesen, lagen auf der Ladefläche des an einer Autobahn im westlichen Bundesstaat Michoacán abgestellten Lkws.

Als Hintergrund der Tat vermutete die Staatsanwaltschaft laut einer Mitteilung einen Machtkampf im Drogenmilieu. Michoacán grenzt an den Bundesstaat Guerrero, der stark unter Gewalt und Drogenkriminalität leidet. In Mexiko wurden nach offiziellen Angaben im vergangenen Jahr 25'339 Menschen ermordet. (sda/afp)

