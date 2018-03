Bayern bleibt für Reisende das beliebteste Bundesland



Reisende zieht es in Deutschland besonders in den Süden des Landes: Bayern war 2017 mit 94.4 Millionen Übernachtungen erneut das beliebteste deutsche Bundesland, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in ihren Dienstagsausgaben berichten.

Die Zeitungen beziehen sich auf Angaben des Deutschen Tourismusverbandes. Auf Platz 2 folgt Baden-Württemberg mit 52.9 Millionen Übernachtungen. Auf den nächstfolgenden Plätzen lagen im vergangenen Jahr dem Bericht zufolge Nordrhein-Westfalen mit 51.5 Millionen und Niedersachsen mit 43.5 Millionen Übernachtungen. Die Hauptstadt Berlin kam auf 31.2 Millionen Übernachtungen.

Fast alle Bundesländer konnten demnach Zuwächse verzeichnen - besonders Schleswig-Holstein mit einem Plus von sechs Prozent. Einzig Mecklenburg-Vorpommern musste 2017 Einbussen von 1.8 Prozent verkraften. Das Bundesland ist Partnerland der am Dienstag beginnenden Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin.

Dem Tourismusverband zufolge war 2017 mit einem Plus von 2.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr das achte Rekordjahr in Folge. Für 2018 rechnet der Verband den Zeitungen zufolge mit einem Wachstum von einem Prozent. (sda/afp)