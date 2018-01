«C'est la vie» führt Deutschschweizer Kinocharts weiter an



«C'est la vie» von den Machern von «Intouchables» ist erneut Spitzenreiter der Deutschschweizer Kinocharts. Mit knapp 14'000 Eintritten verzeichnete die Komödie allerdings ein bescheidenes Resultat.

Auf Platz 2 folgt das Churchill-Drama «Darkest Hour» vor dem Dschungel-Abenteuer «Jumanji: Welcome To The Jungle» und der Liebesgeschichte «Downsizing».

In der Westschweiz übernahm die Tragikomödie «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» die Spitze vor «Ferdinand» und «Jumanji: Welcome To The Jungle». Im Tessin hielt sich die Komödie «Frontaliers Disaster» an der Spitze. (sda)