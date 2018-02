Martin Scorsese plant TV-Serie über das antike Rom



Martin Scorsese plant TV-Serie über das antike Rom

Der US-Regisseur Martin Scorsese plant eine TV-Serie über grosse historische Persönlichkeiten des antiken Roms, angefangen bei Julius Cäsar. An «The Caesars» arbeitet der britische Drehbuchautor Michael Hirst, berichteten italienische Medien am Dienstag.

Hirst ist bereits Autor erfolgreicher Serien wie «Vikings» und «The Tudors». Die Dreharbeiten für «The Caesars» werden auch in den Filmstudios von Cinecitta in Rom stattfinden. Der erste Teil wurde bereits gedreht. Mehrere Staffeln der Serie seien in Planung. Scorsese, der italienische Wurzeln hat, liebt römische Geschichte. (sda/apa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.