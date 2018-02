Verschneiter Start in die zweite Runde der Luzerner Fasnacht



Den Start in die zweite Runde der Luzerner Fasnacht haben vermutlich nur hartgesottene Fasnächtler mitgemacht: 1500 Frühaufsteher feierten am Montagmorgen bei Schnee und Kälte die Wey-Tagwache - im Vorjahr waren es 4000. Am Nachmittag findet der Wey-Umzug statt.

Die Wey-Tagwache auf dem Kapellplatz verlief entsprechend ruhig, wie Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage sagte. Es gab keine Zwischenfälle. Für den eher bescheidenen Besucheraufmarsch dürfte das schlechte Wetter verantwortlich gewesen sein: Es war bitterkalt und es schneite stark.

Am Montagnachmittag startet um 14 Uhr der grosse Wey-Umzug. Der Güdismontag ist in Luzern der Ehrentag der Wey-Zunft. Dabei werden jeweils über 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Das Schweizer Fernsehen (SRF) überträgt den Umzug live. Er startet beim Luzernerhof und geht über die Seebrücke in die Neustadt.

Das närrische Treiben dauert in Luzern noch bis in die Nacht auf Mittwoch. Als letzter Höhepunkt folgt das Monster-Corso am Güdisdienstag-Abend. (sda)