Alles, was du zum Bartgeier und seiner Rückkehr in die Schweiz wissen willst
Gast: Daniel Hegglin
Der Bartgeier wurde 1913 im Alpenraum ausgerottet. Seit 1991 wird er in der Schweiz wieder ausgewildert. Das Vorhaben gilt als eines der erfolgreichsten Auswilderungsprojekte Europas. Mittendrin steht die Stiftung Pro Bartgeier mit Geschäftsleiter Daniel Hegglin. Der Wildtierbiologe setzt sich seit Jahren für den faszinierenden Vogel ein.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Daniel, warum der Bartgeier wieder in die Schweiz geholt wurde, was die Probleme und Erfolge des Projekts sind und wie aus dem einst als Kinder- und Lämmerräuber verschieen Vogel ein Liebling der Alpen wurde. Und natürlich verrät Daniel uns seine Lieblingswanderungen – auf welchen du sehr gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung hast.
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.