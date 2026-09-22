Der Bartgeier ist in der Schweiz seit einigen Jahren wieder heimisch. Bild: Shutterstock

Alles, was du zum Bartgeier und seiner Rückkehr in die Schweiz wissen willst

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Daniel Hegglin, Geschäftsleiter der Stiftung Pro Bartgeier. Er erzählt, wie eines der erfolgreichsten Auswilderungsprojekte Europas funktioniert.

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Gast: Daniel Hegglin

Der Bartgeier wurde 1913 im Alpenraum ausgerottet. Seit 1991 wird er in der Schweiz wieder ausgewildert. Das Vorhaben gilt als eines der erfolgreichsten Auswilderungsprojekte Europas. Mittendrin steht die Stiftung Pro Bartgeier mit Geschäftsleiter Daniel Hegglin. Der Wildtierbiologe setzt sich seit Jahren für den faszinierenden Vogel ein.

Daniel Hegglin (r.) zusammen mit einem Tierpfleger des Tierparks Goldau bei der Auswilderung von Wildi 2026. Was Wildi bisher erlebte, siehst du hier. Bild: Thomas Bachofner

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson erklärt Daniel, warum der Bartgeier wieder in die Schweiz geholt wurde, was die Probleme und Erfolge des Projekts sind und wie aus dem einst als Kinder- und Lämmerräuber verschieen Vogel ein Liebling der Alpen wurde. Und natürlich verrät Daniel uns seine Lieblingswanderungen – auf welchen du sehr gute Chancen auf eine Bartgeier-Sichtung hast.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum Hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.