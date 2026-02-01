freundlich
Børge Brende und Jeffrey Epstein: WEF-Präsident nannte ihn Freund

Børge Brende, President and CEO, World Economic Forum, Switzerland speaks in the Congress Hall at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Tuesday, January 20, ...
WEF-Chef Børge Brende hat Jeffrey Epstein mehrfach getroffen.Bild: keystone

WEF-Präsident schrieb Epstein in SMS: «Ein Riesenspass»

Der norwegische WEF-Chef Børge Brende pflegte intensiven Kontakt mit Jeffrey Epstein. Mittlerweile bedauert er das.
01.02.2026, 11:4001.02.2026, 11:40

Die Epstein-Files ziehen weitere Kreise. Die am Freitag neu veröffentlichten Akten zeigen: Der heutige WEF-Präsident Børge Brende hatte in den Jahren 2018 und 2019 mehrfach Kontakt mit dem verurteilten Sexualstraftäter.

Das berichtet das norwegische Wirtschaftsmedium «E24». Mindestens drei Treffen zwischen Brende und Epstein lassen sich nachweisen, darunter zwei Abendessen. Bei einem davon war auch das US-amerikanische Altright-Mastermind Steve Bannon mit dabei.

Im Juni 2019 sendete Epstein Brende per Mail ein Foto einer Frau. Brende antwortet: «Ich hatte Recht, nicht wahr? Ein Riesenspass.»

Ex-Aussenminister ist zerknirscht

Mittlerweile bedauert Brende, Umgang mit Epstein gepflegt zu haben. «Ich wusste nichts von seinen kriminellen Machenschaften und seiner Vergangenheit. Hätte ich davon gewusst, hätte ich ihn natürlich nie getroffen», sagt Brende.

Der 60-jährige ehemalige Aussenminister Norwegens gibt sich zerknirscht: «Ich hätte Epsteins Vergangenheit genauer untersuchen müssen, und ich bedauere, dass ich es nicht getan habe». Er bezeichnet Epstein als «Monster».

Seit 2017 präsidiert Brende das jährlich stattfindende WEF. Wie die NZZ am Sonntag berichtet, hat Brende dafür zuletzt 1,9 Millionen Dollar erhalten.

(her)

Alles zu den Epstein-Files:

2007 sagten über 50 Frauen gegen Epstein aus – dafür angeklagt wurde er nicht
26 Kommentare
avatar
Squawk 7700
01.02.2026 12:05registriert Mai 2025
"Hätte ich davon gewusst, hätte ich ihn natürlich nie getroffen"

Falsch, dass hätte heissen müssen: Hätte ich gewusst, dass das mal an die Öffentlichkeit kommt, hätte ich ihn natürlich nie getroffen.
1211
avatar
Bonbonsai
01.02.2026 12:06registriert November 2023
Ich frage mich, ob es nicht einfacher wäre zu berichten, wer NICHT in den Epstein-Files genannt wird!
722
avatar
Firefly
01.02.2026 12:09registriert April 2016
Zu viel Geld, einfach zu viel Geld bei einzelnen Personen. Schaut endlich, dass einzelene Personen nicht auf Kosten anderer so reich werden können.
735
