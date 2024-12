Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht nach dem Tod eines älteren Herren nach Hinweisen. Bild: KEYSTONE

Mann sitzt in Basel regungslos am Boden – Polizei kann nur noch Tod feststellen

Am Dienstag, kurz vor 11.00 Uhr, wurde einer Patrouille der Kantonspolizei Basel-Stadt durch eine Passantin gemeldet, dass am Claraplatz / Untere Rebgasse ein älterer Mann regungslos am Boden sitze.

Trotz sofortiger Hilfeleistung und Beizug der Sanität der Rettung Basel-Stadt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Aufgrund der unklaren Fundsituation wurden die Forensik der Kriminalpolizei sowie das Institut für Rechtsmedizin beigezogen. Diese klären die genaue Todesursache ab.



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (cma)