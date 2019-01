Mindestens fünf Tote bei Anschlag auf Hotel in Nairobi



Bei dem von der islamistischen Shebab-Miliz reklamierten Angriff in Kenias Hauptstadt Nairobi sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Ein AFP-Fotograf sah am Dienstag auf der Terrasse eines Restaurants in dem Hotel- und Bürokomplex fünf Leichen.

Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab habe den Anschlag am Dienstag für sich beansprucht, berichtete die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group. Das Gebiet um den Gebäudekomplex des Hotels Dusit sei abgesperrt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Medien berichteten von bewaffneten Unbekannten, die sich in dem Komplex befanden. Spezialeinheiten der Polizei seien vor Ort und würden gegen die Angreifer vorgehen, twitterte die Polizei. Live-Bilder im Fernsehen zeigten brennende Autos vor dem Hotel, dabei waren Schüsse zu hören. Sicherheitskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort, ein Helikopter kreiste über der Gegend. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex getragen.

Immer wieder Terroranschläge

Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seit die kenianischen Streitkräfte die Regierung Somalias im Kampf gegen Al-Shabaab unterstützen. Dies tun sie seit 2011 im Rahmen einer Mission der Afrikanischen Union (AU).

Die sunnitischen Fundamentalisten haben Verbindungen mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida und kämpfen in Somalia am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrollieren weite Teile von Süd- und Zentral-Somalia. Bei Anschlägen und Angriffen auf Zivilisten und Sicherheitskräfte sind Tausende Menschen ums Leben gekommen. (sda/dpa/afp)