Lea Blattner (Mitte) outete sich im vergangenen Jahr als lesbisch. Seither hat sie viel Hass erlebt – auch aus ihrer Partei. Bild: KEYSTONE

Wegen Homophobie aus der eigenen Partei: Co-Präsidentin der Jungen EVP tritt zurück

Wegen Drohbriefen, Hasskommentaren und Ablehnung nach ihrem Outing: Die Co-Präsidentin der Jungen EVP zieht die Reissleine und tritt zurück.

Hanna Hubacher

Lea Blattner hat genug. Im vergangenen April outete sich die Co-Präsidentin der Jungen EVP Schweiz als lesbisch. An diesem Montagvormittag hat sie ihren Rücktritt angekündigt – neben dem Co-Präsidium tritt sie auch aus dem Parteivorstand der EVP Schweiz und dem Kantonalvorstand der EVP Baselland zurück.

Grund dafür ist die Ablehnung, die ihr seit ihrem Coming-out in der EVP begegnet: «Ich habe viel Hass erfahren», sagt sie gegenüber watson.

«Viele Leute aus der Partei stören sich daran, dass ich offen mit meiner Sexualität umgehe.» Lea Blattner

Nach ihrem Coming-out hat Blattner auf Social Media diverse Hassnachrichten erhalten. Diese Situation habe sie «erschöpft und in Teilen gebrochen», schreibt sie in einem Statement auf Social Media. Blattner zieht deswegen die Reisslinie. Sie sagt: «Ich bin es mir schuldig, mich zu schützen.»

Drohbriefe im Briefkasten

Besonders getroffen hätten sie jedoch die negativen Reaktionen aus der Parteibasis selbst, die sie unter anderem an Veranstaltungen der EVP zu spüren bekommen habe: «Ich habe gemerkt, dass man mich anders anschaut, vielleicht gar nicht mehr mit mir redet. Oder dass hintendurch getuschelt wurde.»

Im Mai habe sie einen ersten anonymen Drohbrief erhalten. Vergangene Woche lag ein zweiter Brief in ihrem Briefkasten. Dieser liegt watson vor. Blattner möchte den genauen Inhalt nicht öffentlich machen. Der Inhalt lässt darauf schliessen, dass der Absender ihrer Partei angehört – neben Beleidigungen sind darin konkrete Gewaltdrohungen enthalten. Gegen den Urheber des zweiten Briefes will Blattner nun Anzeige erstatten.

Vom Vorstand der Jungen EVP habe sie seit ihrem Coming-out viel Unterstützung und Offenheit erfahren. Die Mutterpartei habe mit der Situation jedoch überfordert gewirkt und sei nach Drohbriefen zur Tagesordnung übergegangen. «Ich hätte mir gewünscht, dass man innerhalb der Partei Konsequenzen zieht und eine Null-Toleranz-Politik verfolgt», sagt Blattner.

Schliesst Rückkehr nicht aus

Der Rücktritt fällt Blattner schwer. «Ich teile 99 Prozent der Werte dieser Partei.» Sie habe auch viele Freundinnen und Freunde in der EVP. Sie hofft, dass ihr Rücktritt eine Veränderung innerhalb der Partei bewirkt und sich die EVP intern mit dem Thema Queerfeindlichkeit auseinandersetzt:

«Die EVP muss es beim nächsten Mal besser machen, damit ein anderes queeres Parteimitglied nicht mehr dasselbe erleben muss wie ich.» Lea Blattner

Der formelle Rücktritt findet erst an der Mitgliederversammlung im April statt. Aus der Partei austreten will Blattner vorerst noch nicht. Auch von einer Rückkehr ins Amt will sie nicht ganz absehen: «Wenn die Partei bereit ist, sich zu hinterfragen und an sich zu arbeiten, halte ich es nicht für ausgeschlossen.»