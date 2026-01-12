Auch in St. Moritz würden die Olympischen Spiele stattfinden. Bild: keystone

Neue Informationen zur Schweizer-Kandidatur: Olympia soll im ganzen Land stattfinden

2038 sollen erstmals seit 90 Jahren wieder Olympische Winterspiele in der Schweiz stattfinden. Auf dem nicht nur zeitlich langen Weg dahin sind nun die vom Verein Switzerland 2038 vorgesehenen Austragungsorte bekannt.

Das Projekt Switzerland 2038, das auch die Paralympischen Spiele beinhaltet, sieht Wettkämpfe in allen Landesteilen vor. Es wäre das erste Mal, dass Olympische und Paralympische Spiele auf ein ganzes Land verteilt werden und nicht in einer Stadt oder Region stattfinden.

In einer offiziellen Medienmitteilung hat sich Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von Swiss Olympic zu den Plänen geäussert und sagt: «Die Sportverbände, aus dem Winter- und Sommersport, olympisch und nicht olympisch, wollen Olympische und Paralympische Winterspiele 2038 in der Schweiz. Sie erkennen, welch nachhaltige Wirkung ein solcher Anlass auf den Sport entfaltet. Nichts hat eine vergleichbare Kraft wie der Fixstern einer grossen Sportveranstaltung, die einer ganzen Generation von Athletinnen und Athleten als Leuchtturm dient und die Menschen im ganzen Land – über den Sport hinaus – inspiriert.»

Vor 90 Jahren fanden die Olympischen Spiele zuletzt in der Schweiz statt. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zehn direkt involvierte Kantone und 14 Gemeinden stünden hinter dem Projekt, das sich nach Möglichkeit auf «bestehende, erstklassige Sportstätten» abstütze, hiess es am Montag in Bern an der Medienkonferenz des Vereins Switzerland 2038. Diesen hatten im November 2023 von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic gegründet.

Konkret sieht das Projekt als Austragungsorte der rund 120 Wettkämpfe in mehr als einem Dutzend Sportarten Genf, Lausanne, Crans-Montana VS, Engelberg OW, Zürich, Zug, Lugano, Lenzerheide GR und St. Moritz GR vor. Als Ort für die Eröffnungsfeier ist zurzeit Lausanne angedacht, für die Schlussfeier Bern.

In der Swiss Life Arena würden Eishockeyspiele ausgetragen werden. Bild: keystone

Die Winterspiele sollen privat finanziert und von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Das Gesamtbudget würde 2,2 Milliarden Franken betragen und 82 Prozent davon sollen gemäss Swiss Olympic von Privaten finanziert werden.

Die Vergabe für die Olympischen Spiele 2038 wird bereits im nächsten Jahr sein, dies ist auch ein Vorteil für die Schweizer Kandidatur, erklärt Lenka Kölliker, Co-Präsidentin des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele 2038: «Switzerland 2038 ist ein Projekt mit einem Vorlauf von mehr als zehn Jahren, weil wir bereits 2027 wissen, ob wir 2038 die Spiele austragen werden. Das bedeutet, dass wir nicht kurzfristig inszenieren, sondern eine lange Phase planbarer Entwicklung und internationaler Aufmerksamkeit haben.»

Die Chancen für die Kandidatur stehen nicht schlecht, da sich die Schweiz aktuell mit dem IOC in einem «privilegierten Dialog» befindet und Vorrecht auf den Zuschlag hat. (riz/sda)