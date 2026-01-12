bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Die Austragungsorte für die Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz

epa12640356 Inola Blatty of Switzerland during the Women&#039;s Mono-Bobsleigh World Cup in St. Moritz, Switzerland, 10 January 2026. EPA/MAYK WENDT
Auch in St. Moritz würden die Olympischen Spiele stattfinden. Bild: keystone

Neue Informationen zur Schweizer-Kandidatur: Olympia soll im ganzen Land stattfinden

2038 sollen erstmals seit 90 Jahren wieder Olympische Winterspiele in der Schweiz stattfinden. Auf dem nicht nur zeitlich langen Weg dahin sind nun die vom Verein Switzerland 2038 vorgesehenen Austragungsorte bekannt.
12.01.2026, 10:0112.01.2026, 11:05

Das Projekt Switzerland 2038, das auch die Paralympischen Spiele beinhaltet, sieht Wettkämpfe in allen Landesteilen vor. Es wäre das erste Mal, dass Olympische und Paralympische Spiele auf ein ganzes Land verteilt werden und nicht in einer Stadt oder Region stattfinden.

In einer offiziellen Medienmitteilung hat sich Ruth Metzler-Arnold, Präsidentin von Swiss Olympic zu den Plänen geäussert und sagt: «Die Sportverbände, aus dem Winter- und Sommersport, olympisch und nicht olympisch, wollen Olympische und Paralympische Winterspiele 2038 in der Schweiz. Sie erkennen, welch nachhaltige Wirkung ein solcher Anlass auf den Sport entfaltet. Nichts hat eine vergleichbare Kraft wie der Fixstern einer grossen Sportveranstaltung, die einer ganzen Generation von Athletinnen und Athleten als Leuchtturm dient und die Menschen im ganzen Land – über den Sport hinaus – inspiriert.»

Die oesterreichische Skirennfahrerin Erika Mahringer bei den Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz in Aktion in der Abfahrt, aufgenommen am 2. Februar 1948. Mahringer klassiert sich in der Abfa ...
Vor 90 Jahren fanden die Olympischen Spiele zuletzt in der Schweiz statt. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zehn direkt involvierte Kantone und 14 Gemeinden stünden hinter dem Projekt, das sich nach Möglichkeit auf «bestehende, erstklassige Sportstätten» abstütze, hiess es am Montag in Bern an der Medienkonferenz des Vereins Switzerland 2038. Diesen hatten im November 2023 von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic gegründet.

Konkret sieht das Projekt als Austragungsorte der rund 120 Wettkämpfe in mehr als einem Dutzend Sportarten Genf, Lausanne, Crans-Montana VS, Engelberg OW, Zürich, Zug, Lugano, Lenzerheide GR und St. Moritz GR vor. Als Ort für die Eröffnungsfeier ist zurzeit Lausanne angedacht, für die Schlussfeier Bern.

Blick in die Swiss Life Arena, das Stadion der ZSC Lions, fotografiert am Freitag, 14. Oktober 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
In der Swiss Life Arena würden Eishockeyspiele ausgetragen werden.Bild: keystone

Die Winterspiele sollen privat finanziert und von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Das Gesamtbudget würde 2,2 Milliarden Franken betragen und 82 Prozent davon sollen gemäss Swiss Olympic von Privaten finanziert werden.

Die Vergabe für die Olympischen Spiele 2038 wird bereits im nächsten Jahr sein, dies ist auch ein Vorteil für die Schweizer Kandidatur, erklärt Lenka Kölliker, Co-Präsidentin des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele 2038: «Switzerland 2038 ist ein Projekt mit einem Vorlauf von mehr als zehn Jahren, weil wir bereits 2027 wissen, ob wir 2038 die Spiele austragen werden. Das bedeutet, dass wir nicht kurzfristig inszenieren, sondern eine lange Phase planbarer Entwicklung und internationaler Aufmerksamkeit haben.»

Die Chancen für die Kandidatur stehen nicht schlecht, da sich die Schweiz aktuell mit dem IOC in einem «privilegierten Dialog» befindet und Vorrecht auf den Zuschlag hat. (riz/sda)

Bist du für Olympische Spiele in der Schweiz
An dieser Umfrage haben insgesamt 53 Personen teilgenommen

Mehr Sport-News:

Welcher Sport wo? Hier soll 2038 um Olympiamedaillen gekämpft werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Schweizer Olympiasieger bei Winterspielen
1 / 69
Alle Schweizer Olympiasieger bei Winterspielen
Das sind die ersten Schweizer Olympiasieger bei Winterspielen: Der Viererbob von 1924.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Brasilianischer Olympia-Kitesurfer rettet Schwimmerin im Meer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
54 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
faebu11
12.01.2026 10:15registriert Oktober 2021
Ich verstehe jede:n, die/der gegen Olympia in der Schweiz ist. Die Argumente sind bekannt und nachvollziehbar.

ABER: wenn schon Olympische Spiele, dann genau so. Dezentral, in/auf bestehenden Anlagen und ohne Prestige-Neubauten.

Ich wünsche dem Verein viel Glück auf dem steinigen Weg.
4112
Melden
Zum Kommentar
avatar
Sergeant Pepper
12.01.2026 10:06registriert November 2018
Noch mehr Overtourism brauchen wir nicht.
4427
Melden
Zum Kommentar
avatar
Zaungast
12.01.2026 10:12registriert März 2014
Olympia in der Schweiz unter den momentanen IOC-Voraussetzungen? Nein danke, lassen wirs doch einfach bleiben!
216
Melden
Zum Kommentar
54
5 Jahre nach Horror-Crash: Ex-Formel-1-Star Romain Grosjean sendet emotionale Botschaft
Vor mehr als fünf Jahren landete Romain Grosjean mit seinem Haas in der Streckenbegrenzung. Sein Auto ging in Flammen auf, nun kamen Erinnerungen hoch.
Am Ende zog sich Romain Grosjean 2020 «nur» Verbrennungen an der linken Hand zu. Ein Wunder, wenn man die Flammen sieht, in die der Haas-Bolide beim Rennen in Bahrain damals aufging. Etwas mehr als fünf Jahre später kam es für den Ex-Formel-1-Fahrer zu einem emotionalen Wiedersehen: mit dem Helm von damals.
Zur Story