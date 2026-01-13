Nebel-2°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Hischier skort bei Devils-Sieg doppelt – Mosers Tampa Bay marschiert

Nico Hischier et les New Jersey Devils traversent une phase difficile
Nico Hischier trug zwei Assists zum Devils-Sieg bei.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Devils beenden Niederlagenserie auch dank Hischier-Assists – Mosers Tampa Bay marschiert

13.01.2026, 08:0313.01.2026, 08:03

Minnesota – New Jersey 2:5

Nico Hischier (NJ), 2 Assists, 2 Schüsse, 1 Block, 18:13 TOI
Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 18:12 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, 19:45 TOI​

Nach vier Niederlagen in Serie haben die New Jersey Devils wieder einmal gewonnen. Beim 5:2-Sieg in Minnesota bereitete Nico Hischier die beiden ersten Tore der Gäste vor, beim Tor zum 2:1 spielte Jonas Siegenthaler zudem den vorletzten Pass. Zu den Matchwinnern wurden aber die Stürmer Ondrej Palat und Jesper Bratt mit je zwei Treffern.

Ein besonderes Spiel war es für die Gebrüder Jack, Luke und Quinn Hughes, die allesamt auf dem Eis standen. Die drei Brüder trafen erstmals nach dem Trade von Quinn Hughes aus Vancouver nach Minnesota aufeinander. Jack und Luke Hughes spielen gemeinsam bei den Devils.

Für New Jersey war es ein wichtiger Sieg in einer schwachen Phase, in der die Devils den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren drohen. Die Philadelphia Flyers haben bei zwei Spielen weniger, vier Punkte mehr auf dem Konto.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Philadelphia – Tampa Bay 1:5

Janis Moser (TB), 1 Check, 23:00 TOI

Die Tampa Bay Lightning marschieren weiter. Mit dem 5:1-Sieg in Philadelphia sicherte sich der Dritte der Eastern Conference den zehnten Sieg in Folge und verkürzte den Rückstand auf Leader Carolina, das in der Nacht den Spitzenkampf gegen Detroit verloren hat, auf einen Zähler. Tampa Bay hat aber zwei Spiele weniger absolviert als Carolina und gar drei als Detroit, das ebenfalls bei 60 Punkten steht.

Janis Moser konnte in 23 Minuten zwar keinen Skorerpunkt erzielen, verliess das Eis aber mit einer +2-Bilanz. Der 25-Jährige gehört in dieser Saison zu den besten Verteidigern der NHL. Für die Tore waren bei den Gästen fünf verschiedene Schützen verantwortlich.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
Zwei Tore vorbereitet und den Game-Winner erzielt: Grossartiger Abend für Roman Josi

Los Angeles – Dallas 1:3

Kevin Fiala (LA), 17:22 TOI
Lian Bichsel fehlte Dallas verletzt.

Die Los Angeles Kings unterlagen den Dallas Stars 1:3. Kevin Fiala blieb in gut 17 Minuten blass, während Lian Bichsel aufseiten von Dallas weiterhin aufgrund einer Unterkörperverletzung ausfällt. (nih)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Welcher Sport wo? Hier soll 2038 um Olympiamedaillen gekämpft werden
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder vom Winter Classic 2026
1 / 19
Die besten Bilder vom Winter Classic 2026
quelle: keystone / lynne sladky
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Das sind Vorwände» – US-Notenbankchef spricht Tacheles mit Trump-Regierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!»
12. Januar 1980: Vitas Gerulaitis schafft das, was er zuvor nie schaffte: Er bezwingt Jimmy Connors. Warum es im 17. Mal endlich klappte, ist für den Tennis-Playboy so einfach wie logisch. Und seine Erklärung bleibt ein Satz für die Ewigkeit.
Vitas Gerulaitis ist vielen watson-Usern vielleicht kein Begriff. Darum hier eine Kurzbiografie: Geboren am 26. Juli 1954 in Brooklyn, New York als Sohn litauischer Einwanderer. Er bezeichnet sich «durch und durch» als Amerikaner.
Zur Story