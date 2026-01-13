Nico Hischier trug zwei Assists zum Devils-Sieg bei. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Devils beenden Niederlagenserie auch dank Hischier-Assists – Mosers Tampa Bay marschiert

Minnesota – New Jersey 2:5

Nico Hischier (NJ), 2 Assists, 2 Schüsse, 1 Block, 18:13 TOI

Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 18:12 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Assist, 1 Schuss, 3 Blocks, 19:45 TOI​

Nach vier Niederlagen in Serie haben die New Jersey Devils wieder einmal gewonnen. Beim 5:2-Sieg in Minnesota bereitete Nico Hischier die beiden ersten Tore der Gäste vor, beim Tor zum 2:1 spielte Jonas Siegenthaler zudem den vorletzten Pass. Zu den Matchwinnern wurden aber die Stürmer Ondrej Palat und Jesper Bratt mit je zwei Treffern.

Ein besonderes Spiel war es für die Gebrüder Jack, Luke und Quinn Hughes, die allesamt auf dem Eis standen. Die drei Brüder trafen erstmals nach dem Trade von Quinn Hughes aus Vancouver nach Minnesota aufeinander. Jack und Luke Hughes spielen gemeinsam bei den Devils.

Für New Jersey war es ein wichtiger Sieg in einer schwachen Phase, in der die Devils den Anschluss an die Playoff-Plätze zu verlieren drohen. Die Philadelphia Flyers haben bei zwei Spielen weniger, vier Punkte mehr auf dem Konto.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Philadelphia – Tampa Bay 1:5

Janis Moser (TB), 1 Check, 23:00 TOI

Die Tampa Bay Lightning marschieren weiter. Mit dem 5:1-Sieg in Philadelphia sicherte sich der Dritte der Eastern Conference den zehnten Sieg in Folge und verkürzte den Rückstand auf Leader Carolina, das in der Nacht den Spitzenkampf gegen Detroit verloren hat, auf einen Zähler. Tampa Bay hat aber zwei Spiele weniger absolviert als Carolina und gar drei als Detroit, das ebenfalls bei 60 Punkten steht.

Janis Moser konnte in 23 Minuten zwar keinen Skorerpunkt erzielen, verliess das Eis aber mit einer +2-Bilanz. Der 25-Jährige gehört in dieser Saison zu den besten Verteidigern der NHL. Für die Tore waren bei den Gästen fünf verschiedene Schützen verantwortlich.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Dallas 1:3

Kevin Fiala (LA), 17:22 TOI

Lian Bichsel fehlte Dallas verletzt.

Die Los Angeles Kings unterlagen den Dallas Stars 1:3. Kevin Fiala blieb in gut 17 Minuten blass, während Lian Bichsel aufseiten von Dallas weiterhin aufgrund einer Unterkörperverletzung ausfällt. (nih)