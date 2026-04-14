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Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor: Sängerin reagiert

Ruby Rose wirft Katy Perry sexuellen Übergriff vor – so reagiert der Pop-Star

14.04.2026, 07:0214.04.2026, 07:02

Pop-Star Katy Perry (41, «I Kissed a Girl») hat Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) von einem mutmasslichen sexuellen Übergriff vehement zurückgewiesen.

epa12378720 US singer Katy Perry performs on stage during &#039;The Town&#039; music festival in Sao Paulo, Brazil, 14 September 2025. EPA/Sebastiao Moreira
Sängerin Katy Perry wird mit schweren Vorwürfen einer Schauspielerin konfrontiert.Bild: keystone

Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag, Behauptungen von Rose seien «nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen». Weiter hiess es darin, dass Rose dafür bekannt sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die von diesen zurückgewiesen worden seien.

Angeblicher Vorfall vor vielen Jahren

Rose schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtclub im australischen Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten, führte sie aus.

Australian actress and model Ruby Rose s 39th birthday - Archive MEXICO CITY, MEXICO - ARCHIVE: A file photo dated January 05, 2017 shows Australian actress, television presenter, and model Ruby Rose ...
Schauspielerin Ruby Rose hatte unter anderem eine Rolle in «Orange Is The New Black».Bild: www.imago-images.de

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie «Orange Is The New Black» und in Filmen wie «John Wick: Kapitel 2», «Pitch Perfect 3» und «Meg» mit.

Perry und der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter. (dab/sda/dpa)

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