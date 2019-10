Grüne Marionna Schlatter tritt zum 2. Ständerats-Wahlgang an – GLP-Moser zieht sich zurück

Sonderfall Schweiz: Die Demontage der Modeläden

Über 330 Kleider- und Schuhläden haben in nur einem Jahr geschlossen. Das trägt nicht nur in Kleinstädten zur Sinnkrise bei.

Was sich im Schweizer Detailhandel abspielt, ist ein Sonderfall der anderen Sorte. In der Eurozone liegt der Umsatz heute deutlich höher als vor zehn Jahren. Deutschland und Frankreich zum Beispiel kommen auf Zuwächse um die 30 Prozent. Selbst das krisengeplagte Italien konnte ein Wachstum verzeichnen. Einen Einbruch erlitt nur Griechenland. Ein schrumpfender Detailhandel in einem sonst wirtschaftlich erfolgreichen Land – das ist ein Sonderfall. In der Schweiz wird im Detailhandel …