«Captain Marvel» hält schweizweit die Spitze

Rund 40'000 Filmfans haben am Wochenende in den Schweizer Kinos das Superheldinnen-Epos «Captain Marvel» gesehen. Das waren zwar 20'000 weniger als vor einer Woche. Gleichwohl reichte das Interesse weiterhin souverän für den Spitzenplatz in den Charts.

Auf dem zweiten Platz verharrte in allen Regionen die Komödie «Green Book» mit insgesamt knapp 20'000 Eintritten. Dritter wurde in der Deutschschweiz «Astérix - Le Secret De La Potion Magique», «Qu'est-Ce Qu'on A Encore Fait Au Bon Dieu» in der Westschweiz und «#female Pleasure» im Tessin. (sda)