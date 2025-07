Liverpool-Star Diogo Jota bei Autounfall gestorben – er war frisch verheiratet

Bei «You'll Never Walk Alone» wird's emotional – Liverpool ist zum 20. Mal Meister

Von dort wechselte Jota 2017 nach England, wo er bei den Wolverhampton Wanderers ein Schlüsselspieler beim Aufstieg in die Premier League war. Sein persönlicher Aufstieg ging weiter, als ihn Jürgen Klopp zum FC Liverpool holte. Sein Vertrag bei den «Reds» wäre noch zwei weitere Saisons gültig gewesen.

Diogo Joga hatte seine Profikarriere beim kleinen Klub FC Paços de Ferreira im Norden Portugals lanciert. Nach guten Leistungen verpflichtete ihn Atlético Madrid, das ihn jedoch umgehend an den FC Porto verlieh.

Jota war aktueller portugiesischer Nationalspieler, in 49 Spielen für sein Land erzielte der Angreifer 14 Tore. Zuletzt gewann er mit Portugal zum zweiten Mal die Nations League. Seit 2020 lief Jota für den FC Liverpool auf, mit dem er in dieser Saison Meister wurde.

Ein Sprecher der Guardia Civil sagte der BBC gegenüber, die Brüder seien etwa um 0.30 Uhr am Donnerstag gestorben. Weiter hiess es, dass ihr Lamborghini beim Überholen eines anderen Fahrzeugs womöglich wegen eines geplatzten Pneus von der Strasse abgekommen sei.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht bei Cernadilla in der spanischen Region Zamora, unweit der Grenze zu Portugal. Das Auto der beiden kam von der Strasse ab und geriet anschliessend in Brand. Laut dem Portal «Zamora 24 Horas» ist es fast vollständig zu Asche zerfallen.

Man habe die UEFA um eine Schweigeminute vor dem Spiel zwischen Spanien und Portugal an der EM der Frauen gebeten. «Wir haben zwei Champions verloren. Der Tod von Diogo und André Silva stellt einen unwiederbringlichen Verlust für den portugiesischen Fussball dar und wir werden alles tun, um ihr Vermächtnis jeden Tag aufs Neue zu ehren.»

Portugals Fussballverband bestätigte entsprechende Medienberichte. «Der gesamte portugiesische Fussball ist zutiefst erschüttert», schrieb Verbandspräsident Pedro Proença. «Diogo Jota war mit fast 50 Einsätzen für das A-Nationalteam viel mehr als nur ein fantastischer Spieler. Er war eine aussergewöhnliche Person, die von all seinen Teamkollegen und Gegnern respektiert wurde, und jemand mit ansteckender Freude.»

