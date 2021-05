Corona: 4% der Weltbevölkerung sind geimpft – so steht die Schweiz da



Bild: keystone

Nur knapp 4 Prozent der Weltbevölkerung sind geimpft – so steht die Schweiz da

Die Impfungen gegen COVID-19 sind weltweit im vollen Gange. Laut aktuellsten Daten sind im Moment 3,75 Prozent der Weltbevölkerung, also 292 Millionen Menschen, vollumfänglich geimpft.



Elay Leuthold Elay Leuthold Folge mir Entfolgen

In der Schweiz nimmt die Impfkampagne langsam Fahrt auf. Gemäss den Zahlen von Our world in data haben hierzulande bereits 21,2 Prozent die erste Impfdosis verabreicht bekommen. Die Hälfte davon ist schon komplett geimpft. Das wären demnach knapp 950'000 geschützte Menschen in der Schweiz. Das BAG meldete heute für die Schweiz gar bereits das Überschreiten der Millionengrenze. Doch wo stehen wir im internationalen Vergleich? Wir haben einige Nationen herausgepickt:

Betrachtet man die Anzahl der komplett geimpften Menschen pro 100 Einwohner, gibt es einen besseren Überblick über das Tempo der verschiedenen Impfkampagnen weltweit.

Die Schweiz liegt im weltweiten Vergleich mit rund 11 Prozent vollständig geimpften Personen auf Rang 61. Deutschland besetzt Platz 35, Frankreich ist auf Platz 50. Bosnien und Herzegowina, die Ukraine und der Kosovo schneiden als schlechteste europäische Länder im Ranking ab.

Da kürzlich in verschiedenen Kantonen wie Zürich und Aargau auch die Impftermine für alle Erwachsenen freigeschaltet wurden, dürfte die Schweiz in den nächsten Wochen ziemlich zulegen.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das Aprilwetter in Memes und Bildern 1 / 18 Das Aprilwetter in Memes und Bildern quelle: pinterest So sieht die Welt nach der Maskenpflicht aus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter