Stromausfall in Teilen der Stadt Zürich - Lage normalisiert sich

Nach einem Stromausfall zur Rush Hour hat sich die Lage in Teilen der Zürcher Innenstadt am frühen Mittwochabend normalisiert. Viele Pendlerinnen und Pendler mussten allerdings in Ersatzbusse für die ausgefallenen Trams umsteigen.

Vom Blackout betroffen waren das Central, der Hauptbahnhof, Teile des Kreis 5 sowie die Quartiere Wipkingen und Unterstrass. Kurz nach 18 Uhr war die Stromversorgung wieder hergestellt. Der Zugsverkehr war vom Stromausfall nicht betroffen. Gemäss Angaben der SBB fiel am Hauptbahnhof aber teilweise die Beleuchtung aus.

Schutz und Rettung Zürich teilte am Abend mit, dass ein Brand in einem Unterwerk den Stromausfall verursachte. Dabei entstand etlicher Rauch. Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr konnte sich mit dem Entlüften des Unterwerks begnügen. (sda)