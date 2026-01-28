Dieverstärken ihren Sturm mit dem früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler. Der 31-jährige Berner stösst aus der zweiten englischen Liga zum Vorletzten der Super League, wie die Zürcher bekannt geben.Frey, der einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, spielte in der Super League bereits für die Young Boys, Luzern und den FC Zürich. Mit dem FCZ gewann er 2018 den Cup, bevor er kurze Zeit später zum Istanbuler Traditionsklub Fenerbahce wechselte. Nürnberg und Schalke in Deutschland sowie Waasland-Beveren und Royal Antwerpen in Belgien waren weitere Stationen in den letzten Jahren. Für die beiden belgischen Klubs bestritt er in drei Saisons 100 Spiele und erzielte 50 Tore.Seit zwei Jahren war Frey beim Londoner Klub Queens Park Rangers. In 53 Spielen traf er zehnmal. In der laufenden Saison kam er nur noch sporadisch zum Einsatz und seit Anfang Jahr gar nicht mehr. Bei GC wird er das Trikot mit der Nummer 99 tragen.«Michael ist ein erfahrener Profi, der uns sportlich wie menschlich überzeugt hat. Er bringt Qualitäten mit, die unserer Offensive neue Optionen geben und optimal zu uns passen», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Medienmitteilung zitieren. GC weist mit 28 Toren in 21 Runden die zweitschlechteste Offensive der Super League auf. (nih/sda)Alter: 31 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 700'000 EuroBilanz 2025/26: 13 Spiele