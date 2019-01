Kunsthaus Zürich stellt Jahresprogramm 2019 vor



Von Kokoschka bis zur Neuen Fotografie: Das Kunsthaus Zürich zeigt 2019 einen Mix von monografischen und thematischen Ausstellungen. Am Donnerstag hat das Museum sein Programm vorgestellt.

Die Retrospektive «Oskar Kokoschka» läuft noch bis 10. März. Am 5. April eröffnet das Kunsthaus zum 50. Jahrestag der Mondlandung im Zuge der Mission Apollo 11 die Ausstellung «Fly me to the Moon». Ab 10. Mai ist wieder eine monografische Schau geplant: Sie stellt den 1976 geborenen französischen Zeichner Guillaume Bruère vor.

«Stunde Null» beleuchtet künstlerische Konzepte der Jahre 1933 bis 1955. Die Ausstellung wird am 7. Juni eröffnet und geht der Frage nach, wie Künstlerinnen und Künstler auf die Zäsuren von Faschismus und Zweitem Weltkrieg reagiert haben.

«Henri Matisse - Metamorphosen» (ab 30. August), «Picasso - Gorky - Warhol» (ab 20. September) und «Wilhelm Leibl» rücken erneut berühmte Künstler in den Fokus. Am 15. November erhält «Die Neue Fotografie» eine Bühne. Die Sammlungsausstellung thematisiert neue künstlerische Wege der Fotografie der 1970er- und 1980er Jahre. (sda)