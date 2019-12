Sport-News: Dario Cologna läuft in Davos über 15 km Skating aufs Podest



Sven Bärtschi erneut auf Waiver-Liste +++ PSG siegt, Real verpasst Tabellenspitze

Bärtschi erneut auf der Waiver-Liste

Sven Bärtschi wurde von den Vancouver Canucks erneut auf die Waiver-Liste gesetzt. Ohnehin ist das Band zwischen dem 27-jährigen Flügelstürmer und der kanadischen Organisation zerschnitten. Bärtschi kam in dieser Saison erst zu sechs Einsätzen in der NHL (zwei Assists), ansonsten spielte er für das AHL-Farmteam Utica Comets, für das er in 16 Partien vier Tore und 19 Assists erzielte.

Wegen der unbefriedigenden Situation möchte Bärtschis Manager André Rufener seinen Schützling von den Canucks loseisen. «Wir suchen nach einer Lösung», sagte er gegenüber einem nordamerikanischen Reporter. Rufener ist der Meinung, dass Bärtschi keine richtige Chance bei den Canucks erhalten habe. Er habe gut gespielt, wenn er in der NHL gewesen sei, findet Rufener.

Vancouvers GM Jim Benning bestätigte derweil gegenüber der Zeitung «The Province», dass sie versucht hätten, Bärtschi zu tauschen. Insofern ist das Setzen auf die Waiver-Liste die logische Konsequenz. (sda)

Mbappé trifft zweimal für Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain wurde in der 18. Runde der Ligue 1 vom Rekordmeister nicht gefordert. Mühelos setzte sich das Starensemble in Saint-Etienne mit 4:0 durch.

Die beiden Argentinier Leandro Paredes und Mauro Icardi sowie zweimal Kylian Mbappé schossen die Tore. Für den bald 21-jährigen Mbappé waren es die Treffer 70 und 71 in der Ligue 1 – in seinem 108. Einsatz. Neymar provozierte gegen die früh durch einen Platzverweis dezimierten Gastgeber nach einer guten Stunde einen Penalty. Der Brasilianer traf vom Elfmeterpunkt dann aber nur den Pfosten. (sda)

Real Madrid kommt spät noch zu einem Punkt

Real Madrid hat es verpasst, drei Tage vor dem Clasico die Leaderposition in der spanischen Meisterschaft zu übernehmen. Allerdings tankte die Mannschaft von Zinédine Zidane Moral, indem sie in Valencia spät noch zumindest zu einem Punkt kam. In der 95. Minute glich Karim Benzema mit seinem zwölften Saisontreffer zum 1:1 aus. Valencia war in der 78. Minute durch Carlos Soler in Führung gegangen.

Barcelona, das am Samstag in San Sebastian (2:2) Punkte abgab, und Real Madrid sind vor dem ersten Saisonduell punktgleich. Die Katalanen haben aber die um zwei Treffer bessere Tordifferenz. (sda)

Aarau blamiert sich mal wieder

Der FC Aarau erlebt im letzten Spiel vor Weihnachten noch einmal einen herben Dämpfer. Ein halbes Jahr nach dem peinlich vergebenen Aufstieg in der Barrage nach einem 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel gegen Xamax kam Aarau gegen Schlusslicht Chiasso nicht über ein 3:3 hinaus.

Der FCA führte gegen die Südtessiner bis zur 94. Minute mit 3:1. Doch dann liess er noch Treffer durch Almeida und Pollero zu. Besser lief es dem FC Wil: Er schlug Winterthur diskussionslos mit 4:0. Noch vor Wil liegt der SC Kriens nach seinem 2:1-Sieg in Vaduz. (ram)

Wahrscheinliches EM-Out für Memphis Depay

Der niederländische Internationale Memphis Depay fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie mindestens sechs Monate aus und verpasst damit wohl die EM im kommenden Sommer.

Es ist ein harter Schlag für die Niederländer: In der Qualifikation war der 25-Jährige mit sechs Treffern der beste Torschütze seiner Mannschaft gewesen.

Depay zog sich die Verletzung am Sonntag im Ligue-1-Match mit Lyon gegen Rennes (0:1) zu. Neben seinem Captain verlor der französische Champions-League-Achtelfinalist in der gleichen Halbzeit auch Jeff Reine-Adélaïde durch einen Kreuzbandriss. Reine-Adélaïde war im Sommer für 25 Millionen Euro zu den nach 18 Runden in der Meisterschaft nur auf Platz 8 liegenden Lyonnais gestossen. (sda)

Juve siegt dank Ronaldo-Doppelpack

Nach zwei Meisterschaftsspielen ohne Sieg hat Juventus Turin daheim gegen Udinese sicher mit 3:1 gewonnen. Cristiano Ronaldo schoss die ersten beiden Tore. Der 34-jährige Portugiese scheint langsam in Fahrt zu kommen: In der ersten Dezember-Hälfte erzielte er nun fünf Treffer.

Noch vor der Pause erhöhte Abwehrchef Leonardo Bonucci auf 3:0. Zum Sprung an die Tabellenspitze reichte es aber nur vorübergehend, am Sonntagabend holte Inter Mailand bei Fiorentina einen Punkt, dank dem besseren Torverhältnis liegen die Nerazzurri wieder auf Platz 1. (rst/ram)

Cologna läuft aufs Podest

Langläufer Dario Cologna steht erstmals in dieser Weltcupsaison auf dem Podest. Auf seiner Heimstrecke in Davos wurde der Bündner Dritter auf seiner Paradestrecke 15 Kilometer Skating. «Viel besser hätte es nicht gehen können», meinte der vierfache Olympiasieger zufrieden.

Den Sieg holte sich der Norweger Simen Hegstad Krüger. Der Olympiasieger im Skiathlon gewann mit 19 Sekunden Vorsprung auf den Russen Sergei Ustjugow, der eine Sekunde schneller im Ziel war als Cologna. (ram)

Premiere für Hollands Handballerinnen

Mit dem erstmaligen Gewinn von WM-Gold durch Holland ist die Handball-WM der Frauen in Japan zu Ende gegangen. Die Holländerinnen setzten sich im Final in Kumamoto 30:29 gegen Spanien durch. Lois Abbingh sorgte in letzter Sekunde mit einem verwandelten Siebenmeter für die Entscheidung und krönte sich mit 71 Treffern zur Torschützenkönigin der WM.

Holland hatte vor vier Jahren mit Silber seine erste WM-Medaille gewonnen, vor zwei Jahre errangen die Holländerinnen Bronze. Dieses Mal ging die Auszeichnung für Rang 3 dank einen 33:28-Erfolg über Norwegen an Russland. (ram)

Holdener verliert Stock und schafft Quali nur knapp

Wendy Holdener hat die Qualifikation für den Weltcup-Parallelslalom der Frauen in St.Moritz mit etwas Mühe geschafft. Die Schwyzerin, die nach dem Startverzicht von Mikaela Shiffrin favorisiert ist, schaffte den Einzug in die um 13.30 Uhr beginnenden K.o.-Läufe der besten 32 als 26. Ihre erste Gegnerin ist die Italienerin Marta Bassino.

Holdener lag nach dem ersten von zwei Läufen an 19. Stelle. Vor ihrem zweiten Durchgang blieb ihr kaum Zeit, sich vorzubereiten. Prompt verlor sie unterwegs einen Stock. Dennoch blieb die negative Überraschung aus. Ebenfalls vertreten in den Finals sind Charlotte Chable (17. in der Qualifikation), Elena Stoffel (28.) und Aline Danioth (30.). Schnellste in der Qualifikation war die Slowakin Petra Vlhova. Die Russin Jekaterina Tkatschenko überraschte als Zweite. (amü/sda)

Karriere von «Barney» ist zu Ende

Die glorreiche Darts-Karriere von Raymond van Barneveld ist beendet. Der 52-jährige Niederländer schied gleich zum Auftakt seiner letzten WM in London gegen den amerikanischen Aussenseiter Darin Young mit 1:3 aus.

Für den fünfmaligen Weltmeister ist das überraschende Erstrunden-Aus der Tiefpunkt einer negativen Entwicklung über die vergangenen Jahre. «Dieses desaströse Jahr 2019 werde ich mir niemals verzeihen. Nie im Leben», sagte der Niederländer im «Sky»-Interview. Young trifft in Runde 2 auf «Barneys» Landsmann Jeffrey de Zwaan.

Sensationell ausgeschieden ist Rob Cross. Der Weltmeister von 2018 scheiterte glatt mit 0:3 am Belgier Kim Huybrechts. (ram/sda/dpa)

A distraught Raymond van Barneveld reflects on a painful last night of his career at Alexandra Palace... pic.twitter.com/FomoEycFR4 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 15, 2019

Gattuso-Debüt als Napoli-Trainer endet im Fiasko

Auch unter dem neuen Trainer Gennaro Gattuso setzte sich die Negativserie von Napoli fort. Der Champions-League-Achtelfinalist, der Mitte der Woche Carlo Ancelotti durch den früheren Sittener Coach ersetzt hatte, unterlag daheim Parma mit 1:2. Der Siegtreffer der Gäste gelang dem Ivorer Gervinho in der 93. Minute nach Vorlage des 19-jährigen Schweden Dejan Kulusevski, der Parma in der 4. Minute erstmals in Front geschossen hatte.

Napoli wartet seit Mitte Oktober und acht Partien in der Serie A auf einen Sieg. Der Rückstand auf den 4. Platz beträgt nunmehr elf Verlustpunkte.

Napoli - Parma 1:2 (0:1)

25'000 Zuschauer. -

Tore: 4. Kulusevski 0:1. 64. Milik 1:1. 93. Gervinho 1:2. (zap/sda)

