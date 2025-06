Hochzeit im Charlatan / Wedding at Charlatan

Wenn du auf die Gästeliste willst, kannst du deinen Namen und die Namen der Personen, die du mitbringen willst, unten eintragen. Wir müssen bis spätestens eine Woche vor der Party Bescheid wissen. Die Party ist öffentlich, du kannst also auch spontan vorbeischauen, musst dann aber Eintritt zahlen (10 Franken).

If you'd like to be on the guest list, please enter your name and the names of any guests you plan to bring below. We need to know no later than one week before the party. The party is open to the public, so you’re also welcome to drop by spontaneously – but in that case, you’ll need to pay an entry fee (10 swiss francs).