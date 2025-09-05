trüb und nass14°
DE | FR
burger
Schweiz
Ü55 und gekündigt

Nach 40 Dienstjahren entlassen – und doch noch einen Job gefunden

Kurz vor der Pensionierung gekündigt, sagt Werner Boller: «Nach 40 Dienstjahren haben sie mich wie einen Müllsack vor die Türe gestellt»
Hat nach über 150 Bewerbungen einen neuen Job gefunden: Werner Boller. Bild: watson
Ü55 und gekündigt

Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End

Werner Boller* erzählte in der watson-Serie «Ü55 und gekündigt» von seinem Schicksal, wenige Jahre vor der Pensionierung arbeitslos zu werden. Nun hat es für ihn ein Happy End gegeben.
05.09.2025, 05:41
Kilian Marti
Kilian Marti
Mehr «Schweiz»

40 Jahre war er loyal. Dann wurde Werner Boller gekündigt. Er war fast sein ganzes Berufsleben bei derselben Firma tätig – vom Telefonverkäufer bis zum Logistikchef. Und doch endete alles mit einer Kündigung kurz vor der Pensionierung.

Es folgten: Rechtsberatung, Taggelder, über 150 Bewerbungen und praktisch genauso viele Absagen. «Ich fühlte mich wie ein Müllsack, den man vor die Türe stellt», sagte Boller im watson-Interview Anfang Juli. Arbeitslos mit 63, und die Chancen auf eine neue Stelle verschwindend klein.

Nun gibt es für sein Berufsleben doch noch ein Happy End. Boller hat eine Festanstellung gefunden. Nicht als Chef, sondern als Frachtkurier am Flughafen Zürich. Zwar körperlich fordernd, aber mit Fixlohn. «Ich arbeite wieder. Das zählt. Und für einen Aviatik-Fan zum Abschluss seiner Berufskarriere genau das Richtige», freut er sich. Doch Werner Bollers Wiedereinstellung 1,5 Jahre vor seiner Pensionierung ist eher die Ausnahme.

Angebote für ältere Arbeitslose

Wer mit über 55 entlassen wird, findet nur schwer zurück in den Arbeitsmarkt. Die Gründe dafür sind vielseitig, wie Schicksale von Menschen zeigen, mit denen watson gesprochen hatte. Ab 55 steigen die BVG-Beiträge auf 18 Prozent – das macht ältere Arbeitnehmende für Firmen teuer. Dazu kommen die Angst vor Krankheit, das Stigma vom digitalen Rückstand und interne Weisungen, niemanden über 55 einzustellen.

Ü55 und gekündigt
Vor der Pensionierung entlassen – warum ältere Menschen keinen Job mehr finden

Selbst das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) sagt: Die Jobsuche dauert im Alter länger, die Hürden sind höher. Wer also rausfliegt, bleibt oft weg vom Fenster. Und das, obwohl die entlassenen älteren Arbeitnehmer weiterarbeiten wollten.

Aus diesem Bedürfnis ist ein eigener Markt entstanden. Es gibt Plattformen, die sich explizit zum Ziel machen, ältere Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt einzuführen. So etwa die klassische Stellenbörse «50plus-jobs.ch» der Winterthurer Diversity Job Group, die acht verschiedene Stellenbörsen betreibt, unter anderem spezialisiert für Mütter, Väter, LGBTI-Personen oder Pflegejobs.

Für Arbeitgeber gibt es die Plattform «Focus50plus» des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes und Gewerbeverbandes, die Unternehmen beim Einsatz älterer Mitarbeitender unterstützt – mit Studien, Workshops und politischer Vernetzung. Keine klassische Stellenbörse oder Arbeitgeberinitiative stellt zudem die Plattform «SeniorsAtWork» dar.

Ü55 und gekündigt
Nach 500 erfolglosen Bewerbungen blieb ihm nur noch eine Rente auf dem Campingplatz

Kein einziger Match

«SeniorsAtWork» verlangt von den Arbeitssuchenden selbst einen Beitrag – zwischen 89 und 225 Franken pro Jahr. Dafür können über 50-Jährige ihr Profil aufschalten und hoffen, von Unternehmen kontaktiert zu werden. Die Idee: Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollen über KI-Matching zusammenfinden.

«Mich hat kein einziges Unternehmen angeschrieben.»
Werner Boller

Über 85'000 Personen sind laut eigenen Angaben auf dem Matching-Portal registriert. Von pensionierten Führungskräften über Handwerker bis hin zu Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen sei alles dabei. Monatlich werden laut Betreiber rund 350 bis 400 Stellen ausgeschrieben, primär jedoch Teilzeit- oder Projektjobs, rund 25 Prozent seien Vollzeitstellen. «Durch KI-Vorschläge können Unternehmen auch ohne Jobausschreibung gezielt Kandidaten anschreiben», sagt Alexis Weil, Gründer der Plattform, zu watson.

Die Betreiber sehen sich als Brückenbauer, nicht als Vermittler. Sie tracken nicht, ob eine Anstellung wirklich zustande kommt. Zahlen zur Vermittlungsquote fehlen. Wie erfolgreich die Plattform älteren Arbeitssuchenden zu Wiedereinstellungen verhilft, ist nicht klar.

Auch Werner Boller hatte ein kostenpflichtiges Profil auf «SeniorsAtWork». Ihm habe es aber nichts gebracht. «Mich hat kein einziges Unternehmen angeschrieben», sagt er. Seinen neuen Job am Flughafen, den er nun gefunden habe, sei durch eine eigene Bewerbung entstanden. «Ich glaube, den Job habe ich nur gefunden, weil ich trotz 150 Bewerbungen nie aufgegeben habe – und ich wegen des RAVs auch nicht aufgeben durfte.»

Kurz vor der Pensionierung gekündigt, sagt Werner Boller: «Nach 40 Dienstjahren haben sie mich wie einen Müllsack vor die Türe gestellt»
Muss sich endlich nicht mehr den Kopf über Bewerbungen zerbrechen: Werner Boller. Bild: watson
Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Rentner Claudio* hat mit 55 seinen Job verloren und nie mehr einen gefunden – so lebt er seither
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
3
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
4
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
5
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Meister? Negative Überraschung? Wir tippen die National-League-Saison
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Das Gesundheitsempfinden der Schweizerinnen und Schweizer hat sich in den letzten fünf Jahren verschlechtert: Nur 11 Prozent der Bevölkerung fühlen sich sehr gesund, wie aus einer Studie hervorgeht.
2020 war dieser Wert noch doppelt so gross. Am ausgeprägtesten sei der Negativtrend bei jungen Erwachsenen, hiess es in der am Donnerstag veröffentlichten Gesundheitsstudie des Forschungsinstituts Sotomo. Das Gesundheitsempfinden der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter habe sich verschlechtert, während der Anteil älterer – und damit häufiger gesundheitlich beeinträchtigter – Menschen aufgrund des demografischen Wandels wachse.
Zur Story