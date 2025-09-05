wechselnd bewölkt, Regen14°
Der neue Kindergarten-Leuchtbändel sorgt für Furore

Der neue Kindsgi-Bändel auf dem Weg in die Geschichte der Design-Fails

Niemand mag ihn.
05.09.2025, 11:5005.09.2025, 11:50
In Bern und Zürich wurden rund 50'000 neue TCS-Kindergarten-Leuchtbändel, hier auch liebevoll «Lüchzgi» genannt, verteilt. Er soll mit seinen zusätzlichen Leuchtflächen die Sichtbarkeit der Kleinen erhöhen und so der EU-Sicherheitsnorm gerecht werden.

Zur allgemeinen Entrüstung von Kindsgi-Lehrpersonen und Eltern. Weil die Kinder das komplizierte Gürtelkonstrukt nicht selbst bedienen können. Und das Ding über deren Rucksack zu ziehen, gestaltet sich auch als eher schwierig.

So sieht er aus:

Chindsgi-Streifen
Moll, diebstahlsicher ist er.bild: zukkihund

Nein, Blödsinn! Aber so muss es sich für die Menschen, die beruflich oder privat in den Genuss jenes neuen Lüchzgis kommen, in etwa anfühlen.

So sieht er wirklich aus:

Leuchtbändel Triki
Der Leuchtbändel Triki.Bild: TCS

Und so funktioniert er:

Video: YouTube/TCS Schweiz-Suisse-Svizzero

«Wie dumm ist das denn», so der O-Ton der Reaktionen.

Aber gut, der Design-Unfall ist offenbar nicht gekommen, um zu bleiben. Er ist vielmehr eine Verlegenheitslösung, ein Schnellschuss: Die dafür verantwortliche Pressesprecherin vom Touring Club Schweiz (TCS), Vanessa Flack, sagte gegenüber dem «Tagesanzeiger», dass nach dem Inkrafttreten der neuen Norm möglichst schnell «ein pragmatisches Modell» hermusste. Also hat man einfach ein wenig Ergänzungsleitungen am alten Bändel betrieben.

Ein bisschen so wie bei diesem Lift.

Ah, ja.
Ah, ja.bild: reddit

Knifflige Sache.

Aber vielleicht kann man den Leuchtstreifen ja einfach den Autos anziehen.

Auto mit Leuchtbändel
Bild: zukkihund

Oder bei der nächsten Fashion Week in New York präsentieren.

Chindsgistreifen
Da gab's durchaus schon Sonderbareres zu sehen. bild: zukkidhund

Oder man legt ihn im Ordner der Zillionen Dinge ab, die ihren Zweck nicht zur vollen Befriedigung erfüllt haben.

Irgendwo zwischen dem hier ...

Fails
bild: reddit

... und dem.

Fails
bild: reddit

Ihr habt's inzwischen sicher schon selbst gemerkt ...

Fails
Nur falls nicht.bild: reddit

Also nehmt Platz ...

Aus der Serie «Prank Furniture» des französischen Fotografen Patrice Letarnec.
Aus der Serie «Prank Furniture» des französischen Fotografen Patrice Letarnec.bild: via designboom

... und geniesst das.

Fail
bild: reddit

... und das.

Fail reddit

Und jetzt geht wieder arbeiten.

Bild
bild: cheezburger
Bild
bild: miromedium

(rofl)

