Britische Premierministerin May sagt Teilnahme an WEF ab



Die britische Premierministerin Theresa May kommt nicht ans Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Sie wolle sich ganz auf den Brexit konzentrieren, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag.

«Sie wird nicht nach Davos reisen, sondern sich auf die Angelegenheiten hier konzentrieren», sagte der Sprecher. May führte unterdessen Gespräche mit wichtigen britischen Politikern, um nach dem Scheitern des Brexit-Plans im Londoner Unterhaus einen Plan B für den EU-Austritt zu finden. (sda/afp)