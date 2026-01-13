Ueli Kestenholz ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Bild: klaus zaugg

Ueli Kestenholz ist tot

Der bekannte Snowboarder Ueli Kestenholz (50) ist ums Leben gekommen. Dies berichtet die Berner Zeitung am Dienstag. Er wurde am Sonntag im Lötschental von einer Lawine mitgerissen.

Die Zeitung zitiert eine Mitteilung der Kantonspolizei Wallis. Demnach hätten sich ein Snowboarder und ein Skifahrer in der Ostflanke vom «Hochkuriz» in Richtung «Schreja» befunden, als sich die Lawine löste.

«Auf rund 2400 Metern Höhe löste sich aus unbekannten Gründen eine Lawine und riss den Snowboarder mit. Der Skifahrer konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen.»

Kestenholz habe in der Folge von seinen Kollegen und den Einsatzkräften geborgen werden können. Ein Helikopter habe ihn ins Spital in Visp geflogen, wo er gestorben sei.

Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano holte er im Riesenslalom Bronze.

Ueli Kestenholz wälzt sich im Schnee nach dem Gewinn der Bronze-Medaille in Nagano. Bild: KEYSTONE

(cma)