Snowboard

Von Lawine mitgerissen: Ueli Kestenholz ist tot

Ueli Kestenholz in Zermatt
Ueli Kestenholz ist im Alter von 50 Jahren gestorben.Bild: klaus zaugg

Ueli Kestenholz ist tot

13.01.2026, 10:4913.01.2026, 11:17

Der bekannte Snowboarder Ueli Kestenholz (50) ist ums Leben gekommen. Dies berichtet die Berner Zeitung am Dienstag. Er wurde am Sonntag im Lötschental von einer Lawine mitgerissen.

Die Zeitung zitiert eine Mitteilung der Kantonspolizei Wallis. Demnach hätten sich ein Snowboarder und ein Skifahrer in der Ostflanke vom «Hochkuriz» in Richtung «Schreja» befunden, als sich die Lawine löste.

«Auf rund 2400 Metern Höhe löste sich aus unbekannten Gründen eine Lawine und riss den Snowboarder mit. Der Skifahrer konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen.»

Kestenholz habe in der Folge von seinen Kollegen und den Einsatzkräften geborgen werden können. Ein Helikopter habe ihn ins Spital in Visp geflogen, wo er gestorben sei.

Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano holte er im Riesenslalom Bronze.

Der Schweizer Snowboarder Ueli Kestenholz waelzt sich am Montag, 9. Februar 1998, im Schnee von Shiga Kogen, geschmueckt mit der Bronzemedaille, die er am Vortag am olympischen Snowboard- Riesenslalom ...
Ueli Kestenholz wälzt sich im Schnee nach dem Gewinn der Bronze-Medaille in Nagano.Bild: KEYSTONE

(cma)

Das war Ueli Kestenholz:

Unvergessen
Am ersten Snowboard-Olympia-Event wird Ueli Kestenholz von einem Kiffer geschlagen
35 Kommentare
avatar
RuediRupf
13.01.2026 11:03registriert November 2023
Ein Pionier und eine Legende des Snowboard-Sports, schade dass er so früh gehen musste. 😢
774
avatar
code-e
13.01.2026 10:55registriert November 2018
RIP Ueli 😢
588
avatar
Totoro.2
13.01.2026 11:03registriert September 2025
Ein sehr sympathischer Mensch.
Mein herzliches Beileid an seine Familie & Freunde.
Ride in Peace Ueli.
486
