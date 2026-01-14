Gallagher kehrt nach London zurück +++ Klopp wäre Job von Real Madrid wohl nicht abgeneigt

Der 20-jährige Alessandro Vogt
ist mit acht Toren in 13 Spielen eine der grossen Entdeckungen dieser Super-League-Saison. Kein Wunder, dass auch Klubs aus dem Ausland auf den Stürmer des FC St.Gallen aufmerksam geworden sind. Darunter sollen sich gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg
zwei Bundesligisten befinden.
So arbeite Hoffenheim
an einer Verpflichtung des 1,88-m-Manns, der im nächsten Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 2,5 Millionen Franken zu haben sei. Es habe bereits Treffen zwischen der Vereinsseite und dem Agenten Vogts, der im Falle eines Abgangs als potenzieller Nachfolger für Fisnik Asllani oder Tim Lemperle gehandelt wird, gegeben. Bei Hoffenheim gibt es aber Gerüchte über einen Abgang des Sportchefs, was einen Einfluss auf das Interesse hätte. Auch Wolfsburg
habe ein Auge auf den Schweizer Nachwuchsnationalspieler geworfen. (nih/sda)
Alessandro Vogt
🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025: 15 Spiele, 10 Tore, 3 Assists