Der «Kassensturz» hat Gipfeli zum Aufbacken getestet – das Ergebnis überrascht ... nicht

SRF-Kassensturz hat Aufback-Gipfeli getestet – die meisten fallen durch

«Kassensturz» hat Gipfeli getestet.Bild: srf

14.01.2026, 10:0514.01.2026, 10:20

«Komm, wir backen uns ein paar Gipfeli auf, die sind sicher mega fein!», hat vermutlich noch nie jemand gesagt. Aber möglicherweise sind wir einfach voreingenommen, und Gipfeli zum Aufbacken sind besser als ihr Ruf?

Zum Glück gibt es den «Kassensturz», der diesen wichtigen Fragen in seiner Sendung auf den Grund geht.

Eine Jury hat die zehn meistverkauften Produkte aus dem Schweizer Detailhandel getestet, bewertet wurden Aussehen und Duft, Textur und natürlich Geschmack. Heimlich dabei: ein frisches Buttergipfeli aus der Detailhandels-Theke von Coop.

Die harte Wahrheit: Sechs der insgesamt elf Produkte fielen im Test durch («ungenügend»), während die übrigen fünf als «genügend» beurteilt wurden.

Das sind die Ergebnisse:

«Kassensturz» testet Aufback-Gipfeli
quelle: srf/kassensturz
Besonders schlecht bewertet wurde das Produkt von Denner: Die Jury kritisierte, es sei trocken und weise einen unangenehmen «Plastikgeschmack» auf. Auf Anfrage vom «Kassensturz» widersprach Denner nicht. Sie gingen von einem Produktionsfehler aus und hätten die betreffenden Erzeugnisse aus dem Sortiment genommen.

Bild
Bild: srf/kassensturz

Sieger des Tests ist der «Bio-Buttergipfel Frischback» von Migros, allerdings auch nur mit einer Note von 4,7 von 6, also «genügend». Interessant: Auch das frische Gipfeli von der Theke bekam nur 4,3 von 6 Punkten.

Bild
Bild: srf/kassensturz
Zur Gipfeli-Jury:
Ueli Niederberger, Brot-Sommelier und Fachlehrer Bäckerei-Fachschule Richemont
Judith Erdin, Food-Bloggerin und Backbuch-Autorin
Dominik Gredig, Produktionsleiter bei der Bünder Bäckereikette Merz in Chur
Angela Gerber-Bissegger, Gewinnerin Swisskills 2015 in der Fachrichtung Bäckerei-Konditorei
Yakup Aydin, Gründer Happy Beck an der Zürcher Langstrasse

🥐🥐🥐

Und nun aber zur wichtigsten Frage: Wo gibt es denn nun das beste Gipfeli der Schweiz? Lass es uns in den Kommentaren wissen!
🥐🥐🥐

Mehr «Kassensturz»-Tests:

Kassensturz testet die besten Passatas: Der Verlierer überrascht und schweigt

(sim)

Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
