Grossbritannien verschärft Reisewarnung für die Schweiz – das steckt dahinter

Mehr «Schweiz»

Das britische Aussenministerium sieht die Schweiz nicht mehr als eines der sichersten Reiseländer an. Deswegen hat Grossbritannien seine Reisehinweise für die Schweiz verschärft.

Das britische Aussenministerium warnt vor einer Zunahme von Kleindiebstählen in der Schweiz. Bild: keystone

Konkret heisst neu bei den sogenannten «Foreign Travel Advice», dass es hierzulande zu einer Zunahme von Kleindiebstählen gekommen sein soll. London warnt dabei insbesondere in «grösseren Städten, dem Flughafen Genf sowie Zügen nach und ab Genf». Das Aussenministerium schreibt deshalb:

«Treffen Sie sinnvolle Vorsichtsmassnahmen, um Überfälle, Taschendiebstahl und Handtaschenraub zu vermeiden. Seien Sie besonders wachsam an Flughäfen, Bahnhöfen und in überfüllten Bereichen. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt.»

Mit dieser neuen Warnung ist die Schweiz nicht allein. Auch für andere europäische Länder wurden im Rahmen einer Aktualisierung der Reisehinweise für den Schengen-Raum die Hinweise verschärft.

Für Reisen in die Schweiz gibt das Aussenministerium noch weitere Hinweise. So heisst es etwa, Terrorangriffe könnten in der Schweiz nicht ausgeschlossen werden – London warnt global vor einer «hohen Gefahr von Terroranschlägen, die britische Interessen und britische Staatsangehörige betreffen».

Weiter warnt das Aussenministerium davor, illegale Drogen wie Cannabis in die Schweiz zu importieren. So drohe in solchen Fällen eine strikte Strafe:

«Für den Besitz, den Konsum oder den Schmuggel illegaler Drogen, auch bei der Durchreise über den Flughafen, müssen Sie mit einer langen Freiheitsstrafe und hohen Geldstrafen rechnen.»

Auch auf kantonale Besonderheiten weist das britische Aussenministerium hin. So wird etwa auf das Verhüllungsverbot in den Kantonen Tessin und St. Gallen hingewiesen. (dab)