Hunter Biden in allen 3 Anklagepunkten bei Bundeswaffenprozess verurteilt

Die Geschworenen im Strafprozess gegen US-Präsidentensohn Hunter Biden wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Waffenrecht haben Medienberichten zufolge ein Urteil gefällt. Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend. Die Entscheidung dürfte in Kürze verkündet werden.

In dem Verfahren wird Hunter Biden zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Dieser streitet die Vorwürfe ab. Bei einer Verurteilung drohen Hunter Biden bis zu 25 Jahre Haft. Es ist allerdings unklar, inwieweit die zuständige Richterin das Strafmass in diesem Fall ausreizen würde, da der 54-Jährige nicht vorbestraft ist.

Die zwölf Geschworenen hatten sich am Montagnachmittag (Ortszeit) kurz für Beratungen zurückgezogen und diese am Dienstagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt. Das Urteil der Geschworenen muss einstimmig ausfallen. Der Prozess war eine politische Belastung für US-Präsident Joe Biden. Eine Verurteilung seines Sohnes dürfte den Demokraten mitten im Wahlkampf weiter unter Druck setzen. (hkl/sda/dpa)

Update folgt ...