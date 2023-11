Lastwagen auf Furka-Autozug in Brand geraten – Strecke gesperrt

Am Dienstagnachmittag ist auf einem Zug des Autoverlades von Oberwald VS nach Realp UR ein Lastwagen in Brand geraten. Der Zug konnte gemäss Mitteilung noch bis Realp geführt werden. Der Betrieb der Strecke ist derzeit jedoch eingestellt.

Bild: Matterhorn Gotthard Bahn

Blaulichtorganisationen und die Tunnelrettung seien aufgeboten, schrieb die Matterhorn Gotthard Bahn am Dienstagabend in einer Mitteilung.

Derzeit würden noch keine Angaben zur Brandursache beziehungsweise allfälligen Sach- oder Personenschäden vorliegen. Die Bahn kündete für 18.30 Uhr weitere Informationen an. (sda)