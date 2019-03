Mueller-Bericht: Keine wissentliche Verschwörung mit Russland



Der Bericht von US-Sonderermittler Robert Mueller wirft US-Präsident Donald Trump laut einer Zusammenfassung des Justizministeriums kein Verbrechen vor, entlastet ihn jedoch auch nicht ausdrücklich.

Mueller habe keine Schlüsse gezogen, ob Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht habe, hiess es in einem Schreiben an dem Kongress, das vom Ministerium am Sonntagabend überreicht wurde.

Bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre seien zudem keine Hinweise auf eine wissentliche Verschwörung des Wahlkampfteams von Trump mit der Regierung in Moskau gefunden worden.

Mueller hatte den Bericht am Freitag an das Ministerium übergeben. Unklar ist, wie viel davon öffentlich gemacht werden wird. (sda/reu/dpa)