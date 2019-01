Trump bietet für Mauer-Finanzierung Zugeständnisse bei Einwanderung



Trump bietet für Mauer-Finanzierung Zugeständnisse bei Einwanderung

US-Präsident Donald Trump hat einen Vorschlag zur Beendigung des Shutdowns vorgestellt. Darin forderte er weiter 5.7 Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. Er stellte einen Schutz für Personen in Aussicht, die illegal als Kinder in die USA kamen. (sda/afp/ap)