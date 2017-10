Digital

Apple

Sie hat das iPhone X bereits in die Finger gekriegt 🙈



Sie hat das iPhone X bereits in die Finger gekriegt 🙈

Herr, lass Intelligenz regnen!

Update: Das Video ist nicht mehr verfĂŒgbar. Wir zeigen unten eine ebenfalls bei YouTube veröffentlichte Kopie.

–

Stell dir vor, dein Vater arbeitet bei Apple am Hauptsitz in Cupertino und du bist eine gelangweilte Vloggerin. Was lÀge nÀher, als Papa zu besuchen, alles zu filmen und auch noch gleich zehn Minuten mit dem iPhone X zu spielen?

Wir ersparen uns den dĂŒmmlichen ersten Video-Teil, in dem die junge Frau mit ihrer Mutter auf Shoppingtour geht, und kommen gleich zur Sache: Da sehen wir, wie Papa in der Apple-Kantine (CaffĂš Macs) mit dem «Ten» bezahlt. Dann schnappt sich die Tochter das GerĂ€t, das noch nicht im Handel ist ...

Pure NaivitĂ€t oder schlaues Guerilla-Marketing (mit dem Segen der Apple-FĂŒhrung)? Wie auch immer. Der Hype um das 1200-Franken-iPhone nĂ€hert sich seinem Höhepunkt und wir halten fest: DafĂŒr, dass sie keinen blassen Schimmer vom iPhone X haben soll, ist das Hands-on nicht mal schlecht!

PS 1: Dass das YouTube-Video bislang nicht gelöscht wurde, lÀsst darauf schliessen, dass Papa den Job behÀlt.

PS 2: Der Vorverkauf startet am 27. Oktober, der internationale Verkaufsstart soll am 3. November erfolgen.

(dsc, via 9to5Mac)

Das könnte dich auch interessieren:

Das war der Schweizer Sommer 2017 2m 12s Das war der Schweizer Sommer 2017 Video: Angelina Graf

Das iPhone X, die Apple-Chefs und der watson-Redaktor

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo