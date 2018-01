International

Mit pinken Wollmützen gegen Trump: Zehntausende demonstrieren in US-Städten



Zehntausende Menschen sind am Samstag in Städten der USA gegen Präsident Donald Trump auf die Strasse gegangen. Genau ein Jahr nach dessen Amtseinführung versammelten sich grosse Menschenmengen in Washington, New York, Chicago, Denver und anderen Städten zum Women's March, dem sich vergangenes Jahr landesweit drei Millionen Menschen angeschlossen hatten.

Insgesamt waren in mehr als 300 Städten Protestaktionen angekündigt. Die pinken Wollmützen mit Katzenohren, die zu einem Symbol der Frauen-Proteste gegen Trump geworden sind, waren bei den Demonstrationen vielfach zu sehen.

Viele Teilnehmerinnen sahen angesichts der #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung einen aktuellen Anlass, auf die Diskriminierung von Frauen aufmerksam zu machen. Tausende hielten Plakate hoch, auf denen Parolen wie «Kämpfe wie ein Mädchen» oder «Eine Frau gehört ins Weisse Haus», stand.(fvo/sda/afp)

