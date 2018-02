Schäferhündin «Rapunzel» kann nach 400-Kilometer-Irrweg nach Hause

18 verstörend schlechte Vintage-Plattencover aus Kontinentaleuropa

Hey Kids, ihr habt's heute gut. Ihr könnt eure AirPods einstöpseln und streamen, was immer ihr wollt. Irgendwas. Was ihr gerade so Lust habt. Ohne euch schämen zu müssen. Ihr könnt Phil Collins hören oder euch Hansi Hintensehr (oder wie der heisst) reinziehen – und dies, ohne dass eure coolen Freunde es mitbekommen, zu welch' uncooler Musik ihr gerade so abgeht. Hey, ihr könntet sogar Baschi hören, niemand merkt es.

Das war nicht immer so. Bitte gedenkt deshalb einige Minuten den armen Siechen …