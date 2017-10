Sport

Fussball

Remo Freuler trifft für Atalanta Bergamo gegen Hellas Verona



Serie A, 10. Runde Atalanta – Hellas Verona 3:0 Bologna – Lazio Rom 1:2 Cagliari – Benevento 2:1 Chievo – AC Milan 1:4 Fiorentina – Torino 3:0 Genoa – Napoli 2:3 Juventus – SPAL 4:1 Roma – Crotone 1:0 Sassuolo – Udinese 0:1

Bild: EPA/ANSA

Freuler in Hochform schiesst Atalanta auf Siegesstrasse – Topteams siegen alle

Remo Freuler erfreut sich einer hervorragender Form. Der Schweizer bei Atalanta Bergamo erzielt im dritten Spiel in Serie einen Skorerpunkt. Er steuert das 1:0 beim Sieg gegen Hellas Verona bei. An der Tabellenspitze feiern alle Teams Siege. Bitter am Tabellenende: Benevento gleicht in der 93. Minute aus, verpasst aber den ersten Punktgewinn nach dem 1:2 in der 96. Minute.

Das musst du gesehen haben

Ein Assist gegen Bologna, ein Tor gegen Apollon Limassol und jetzt ein Treffer und ein Assist auch gegen Hellas Verona: Remo Freuler hat in den letzten sechs Tagen einen Lauf. Der Schweizer Nationalspieler leitet den Sieg mit dem 1:0 ein. Es ist der zweite Liga-Treffer für den Mittelfeldspieler in dieser Saison. Am Ende siegen die Gastgeber 3:0.

Beim 2:0 leistet Freuler den Assist für Josip Ilicic. Zudem wurde dem Zürcher Oberländer in der 1. Halbzeit ein Treffer wegen angeblichem Offside aberkannt.

Am Kopf der Rangliste blieben die Abstände unverändert, da alle Spitzenteams gewannen. Am meisten Mühe hatte Leader Napoli. Aber der belgische Goalgetter Dries Mertens ermöglichte den Süditalienern mit drei Toren einen 3:2-Sieg bei Genoa.

Auch Roma und Lazio gewannen mit nur einem Tor Differenz, wogegen Juventus Turin den Neuling SPAL Ferrara daheim Mit 4:1 abfertigte. Stephan Lichtsteiner spielte für Juve die ganze Partie, gleich wie Ricardo Rodriguez auf Milans linker Abwehrseite. Die Milanisti siegten bei Chievo mit 4:1 auf überzeugende Art. Sie konnten die schwarze Serie von drei Niederlagen und einem Unentschieden beenden. (fox/sda)

Bitter verläuft der Abend für das punktelose Schlusslicht Benevento. Das Team glich in der 93. Minute aus, kassierte aber in der 96. das 1:2 gegen Cagliari. Damit hat der Aufsteiger jetzt zehnmal in Serie verloren. Noch eine Niederlage fehlt und der Negativrekord der Top-5-Ligen von Grenoble ist eingestellt. Beneventos nächste Gegner: Lazio und Juventus.

Die Tabelle

Die Telegramme

Atalanta Bergamo - Hellas Verona 3:0 (0:0)

Tore: 50. Freuler 1:0. 59. Ilicic (Freuler) 2:0. 75. Ilicic 3:0.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler, ohne Haas (Ersatz).

Chievo - Milan 1:4 (0:2)

Tore: 36. Suso 0:1. 42. Cesar (Eigentor) 0:2. 55. Calhanoglu 0:3. 61. Birsa 1:3. 65. Kalinic 1:4.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Genoa - Napoli 2:3 (1:2)

Tore: 4. Taarabt 1:0. 14. Mertens 1:1. 30. Mertens 1:2. 60. Mertens 1:3. 76. Izzo 2:3.

Juventus Turin - SPAL Ferrara 4:1 (2:1)

Tore: 14. Bernardeschi 1:0. 22. Dybala 2:0. 34. Paloschi 2:1. 65. Higuain 3:1. 70. Cuadrado 4:1.

Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner.

Roma - Crotone 1:0 (1:0)

Tor: 10. Perotti (Foulpenalty) 1:0.

Sassuolo - Udinese 0:1 (0:1)

Tore: 32. Barak 0:1.

Bemerkungen: Udinese mit Behrami, ohne Widmer (Ersatz/rekonvaleszent).

Europäische Ligen: Die höchsten Siege seit dem Jahr 2000

Die schönsten Tore, Fouls und Tricks im Fussball Bend it like Sturridge – das sind die 13 besten Aussenrist-Tore aller Zeiten Barças Penalty-Pass: Der endete auch schon sehr peinlich – und Cruyff war nicht der Erfinder Einmal Gotthard retour – das sind unsere 12 Kandidaten für den Fussball-Tunnel des Jahres Fussball kann so schön sein – unsere 12 Kandidaten für den Skill des Jahres Das Navi falsch eingestellt – das sind unsere 12 Kandidaten für das Eigentor des Jahres Nichts für schwache Nerven – das sind unsere 12 Kandidaten für das Horrorfoul des Jahres 2015 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo