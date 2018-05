«Mountain» Hafthor Björnsson ist endlich stärkster Mann der Welt

Hör mal gut hin, DJ Antoine: DAS sind geile Sport-Hymnen!

Fremdschämen mit DJ Antoine und dem Schweizer Fussballverband. Der WM-Song des Baslers ist so kreativ wie ein Querpass von Johann Vogel, so treffsicher wie Marco Streller beim Penalty gegen die Ukraine und so stimmungsvoll wie ein Heimspiel von Lausanne-Sport im nebligen November bei -10 Grad.

Was macht ein Lied zu einem WM-Song der Schweizer Nati? Sicher nicht schlecht: Ein Bezug zum Fussball. Und: ein Bezug zur Schweiz. Beides fehlt im neusten Werk von DJ Antoine, welcher der offizielle Song des Schweizer Nationalteams ist. Auch mit Russland, dem Gastgeberland der WM 2018, hat «Ole ole» nicht das Geringste zu tun.

Die gute Nachricht: Wir werden uns diesen Song wohl kaum je anhören müssen. Denn dass ihn die Radios spielen, scheint ausgeschlossen. Und das SRF wird für seine …