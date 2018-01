Wirtschaft

9550.86 Punkte – Schweizer Börse auf Allzeithoch



Bild: KEYSTONE

Der Schweizer Leitindex SMI hat am Freitag ein Allzeithoch erklommen. Mit Unterstützung positiver Vorgaben von ausländischen Märkten setzte der Index seinen Aufwärtstrend fort.

Der SMI stieg am Freitag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf den neuen Höchststand von 9550.86 Punkten. Das bisherige Rekordhoch wurde am 4. Juni 2007 bei 9548.09 Punkten erreicht.

Der SMI startete am 30. Juni 1988 mit 1500 Punkten. In ihm sind die 20 liquidesten und höchstkapitalisierten Titel, die an der Schweizer Börse gehandelt werden, enthalten.

Den tiefsten Stand erreichte der Kursindex, bei dem ausgeschüttete Dividenden nicht in die Berechnung einfliessen, am 15. Januar 1991 mit 1279 Punkten. Seine Kapitalisierung beträgt gemäss Reuters-Daten 1,16 Billionen Franken, er ist damit etwas kleiner als der deutsche DAX Index mit 1,39 Billionen Franken.

Auch die beiden anderen wichtigen Schweizer Aktienindizes, der umfassende SPI und der 30 Werte beinhaltende Swiss Leader Index, markierten bei 10'929 beziehungsweise 1550 Punkten neue Rekorde. (sda/reu)

