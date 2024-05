Video: watson

Video aus der Halle zeigt: So stark wird die Israelin Eden Golan ausgebuht

Die israelische Teilnehmerin des Eurovision Song Contest (ESC) ist im Final ausgebuht worden. In der Halle ist die Sängerin, Eden Golan, teilweise nicht zu hören gewesen. Dies zeigt ein Video aus der Malmö Arena.

Noch vor dem Final sagte der Showleiter, man solle Eden Golan nicht ausbuhen. Man sei nach Malmö gekommen, um zu lieben, nicht um zu buhen. Das Publikum ignorierte den Aufruf.

Auf X (ehemals Twitter) hat nun auch der israelische Aussenminister reagiert und der israelischen Vertretung am ESC den Rücken gestärkt:

«Heute zeigen wir allen Hatern, wer vorangeht», schrieb Katz.

Hintergrund der Buhrufe ist der Konflikt in Gaza. Seit der terroristischen Attacke der Hamas vom 7. Oktober greift Israel den Gaza-Streifen an. Dabei sind schon Tausende Menschen ums Leben gekommen. Vor der Halle in Malmö ist es deshalb schon vor der Show zu Demonstrationen gekommen, die jedoch friedlich verliefen. (cma/nso)