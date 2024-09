Bild: keystone/watson

Abstimmung im Kanton Jura: So steht es um die Moutier-Frage

Am 22. September 2024 wird im Kanton Jura abgestimmt. Neben der Biodiversitätsinitiative und der BVG-Reform wird auch über kantonale Vorlagen befunden. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse dazu.

Kanton Jura: Die Moutier-Frage

Die Gemeinde Moutier will zum Kanton Jura gehören. Bild: keystone

Darum geht es: Die Gemeinde Moutier will vom Kanton Bern in den Kanton Jura wechseln. Darüber wurde in Moutier selbst bereits am 28. März 2021 abgestimmt. Nun beginnt mit dem Konkordat, über das am 22. September in den Kantonen Jura und Bern abgestimmt wird, der Abschluss des Kantonswechsels. Sollte die Bevölkerung in beiden Kantonen mit Ja stimmen, wird die Gebietsänderung National- und Ständerat zur Genehmigung vorgelegt.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Nationale Vorlagen

Auf nationaler Ebene stehen am Sonntag die Biodiversität und die berufliche Vorsorge im Zentrum. Bild: shutterstock

Biodiversitätsinitiative

Die Initiantinnen und Initianten finden, der Schutz von wertvollen Biotopen gehe in der Schweiz nicht weit genug. Sie wollen beim Schutz der Arten besonders die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, um Landschaften und Ortsbilder zu bewahren.

BVG-Reform

Die berufliche Vorsorge (2. Säule) dient in der Schweiz zusätzlich zur AHV (1. Säule) als finanzielle Absicherung im Alter. Die neue BVG-Reform sieht Massnahmen vor, damit viele Geringverdienende später eine höhere Rente erhalten. Dafür sollen Arbeitnehmende und Arbeitgeber jeden Monat höhere Sparbeiträge einzahlen.

