Abstimmungen 2025
Solothurn

Abstimmung Kanton Solothurn: Darüber wird im September 2025 abgestimmt

Abstimmungen am 9. Februar 2025 in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Solothurn.
Im Kanton Solothurn geht es am Sonntag um die familienergänzende Kinderbetreuung, den Fluss Dünnern und den Bahnhof Solothurn Süd.Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.
26.09.2025, 17:3826.09.2025, 17:38

Kanton Solothurn: Familienergänzende Kinderbetreuung

Schicken Eltern ihre Kinder teilweise in die Kita, sollen sie künftig bei der direkten Bundessteuer statt 10&#039;100 Franken bis zu 25&#039;000 Franken abziehen können. Das Parlament hat einem höhere ...
Die Vorlage soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken.Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Vorlage verlangt, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Eltern würden somit eine finanzielle Vergünstigung erhalten, wenn sie ihre Kinder in eine Tagesbetreuung geben. Der Kanton Solothurn würde 40 Prozent der Kosten für die Betreuungsgutscheine übernehmen, der Rest wird von den Gemeinden gestemmt.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Änderung des Sozialgesetzes (SG); familienergänzende Kinderbetreuung

Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50

Gemeinde

Kanton Solothurn: Lebensraumaufwertung der Dünnern

A train on the Olten-Aarau train line near Daeniken in the canton of Solothurn, Switzerland, pictured on November 5, 2010. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) Ein Zug faehrt auf der Bahnlinie Olten-Aar ...
Die Dünnern ist ein rund 36 km langer linker Nebenfluss der Aare. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Der Kanton Solothurn will ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Der Kanton rechnet bei einem Starkregenereignis mit grossflächigen Wasseraustritten zwischen Oensingen und Olten mit Schäden von bis zu 680 Millionen Franken.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Lebensraum Dünnern Oensingen bis Olten – Hochwasserschutz und Aufwertung / Bewilligung eines Verpflichtungskredites (Gesamtvorhaben)

Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50

Gemeinde

Kanton Solothurn: Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd

Bahnhof Solothurn Süd
Die Umsetzung des Projekts ist für die Jahre 2029 bis 2032 geplant.Bild: screenshot: solothurn-sued.ch

Darum geht es: Die südliche Seite des Bahnhofs Solothurns soll aufgewertet werden. Der Bahnhof soll somit zu einem leistungsfähigen Umsteigepunkt werden. Zusätzlich soll mit einer neuen Velostation die nachhaltige Mobilität gestärkt werden. Der finanzielle Bruttoanteil des Kantons Solothurn liegt bei 40 Millionen Franken.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Solothurn, Finanzierungsbeteiligung des Kantons Solothurn am Agglomerationsprojekt «Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd»; Bewilligung eines Verpflichtungskredites

Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50

Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 17
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)Abgestimmt am: 06.12.1992Ergebnis: abgelehntStimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
