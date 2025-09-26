Im Kanton Solothurn geht es am Sonntag um die familienergänzende Kinderbetreuung, den Fluss Dünnern und den Bahnhof Solothurn Süd. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.

Kanton Solothurn: Familienergänzende Kinderbetreuung

Die Vorlage soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärken. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Die Vorlage verlangt, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Eltern würden somit eine finanzielle Vergünstigung erhalten, wenn sie ihre Kinder in eine Tagesbetreuung geben. Der Kanton Solothurn würde 40 Prozent der Kosten für die Betreuungsgutscheine übernehmen, der Rest wird von den Gemeinden gestemmt.

Kanton Solothurn: Lebensraumaufwertung der Dünnern

Die Dünnern ist ein rund 36 km langer linker Nebenfluss der Aare. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Der Kanton Solothurn will ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Der Kanton rechnet bei einem Starkregenereignis mit grossflächigen Wasseraustritten zwischen Oensingen und Olten mit Schäden von bis zu 680 Millionen Franken.

Kanton Solothurn: Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd

Die Umsetzung des Projekts ist für die Jahre 2029 bis 2032 geplant. Bild: screenshot: solothurn-sued.ch

Darum geht es: Die südliche Seite des Bahnhofs Solothurns soll aufgewertet werden. Der Bahnhof soll somit zu einem leistungsfähigen Umsteigepunkt werden. Zusätzlich soll mit einer neuen Velostation die nachhaltige Mobilität gestärkt werden. Der finanzielle Bruttoanteil des Kantons Solothurn liegt bei 40 Millionen Franken.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Kantone

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

Kantone

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

