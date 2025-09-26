Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt
Kanton Solothurn: Familienergänzende Kinderbetreuung
Darum geht es: Die Vorlage verlangt, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden. Eltern würden somit eine finanzielle Vergünstigung erhalten, wenn sie ihre Kinder in eine Tagesbetreuung geben. Der Kanton Solothurn würde 40 Prozent der Kosten für die Betreuungsgutscheine übernehmen, der Rest wird von den Gemeinden gestemmt.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Änderung des Sozialgesetzes (SG); familienergänzende Kinderbetreuung
Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50
Gemeinde
Kanton Solothurn: Lebensraumaufwertung der Dünnern
Darum geht es: Der Kanton Solothurn will ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Der Kanton rechnet bei einem Starkregenereignis mit grossflächigen Wasseraustritten zwischen Oensingen und Olten mit Schäden von bis zu 680 Millionen Franken.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Lebensraum Dünnern Oensingen bis Olten – Hochwasserschutz und Aufwertung / Bewilligung eines Verpflichtungskredites (Gesamtvorhaben)
Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50
Gemeinde
Kanton Solothurn: Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd
Darum geht es: Die südliche Seite des Bahnhofs Solothurns soll aufgewertet werden. Der Bahnhof soll somit zu einem leistungsfähigen Umsteigepunkt werden. Zusätzlich soll mit einer neuen Velostation die nachhaltige Mobilität gestärkt werden. Der finanzielle Bruttoanteil des Kantons Solothurn liegt bei 40 Millionen Franken.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Solothurn, Finanzierungsbeteiligung des Kantons Solothurn am Agglomerationsprojekt «Entwicklung Bahnhof Solothurn Süd»; Bewilligung eines Verpflichtungskredites
Ausgezählt: 0/106 | Stand: 18:50
Gemeinde
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate
0 Stände
0 Stände
Gemeinde
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate
0 Stände
0 Stände
Gemeinde
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
(nib)