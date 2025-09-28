Im Kanton Tessin wird über zwei Initiativen zu den Krankenkassen abgestimmt. Bild: keystone/watson

Tessin nimmt Prämienentlastungs-Initiative an

Am 28. September 2025 wird im Kanton Tessin abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Tessin dazu.

Kanton Tessin: 10-Prozent-Initiative

Die Resultate:

Iniziativa popolare legislativa generica del15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta!(Iniziativa per il 10%)” Ausgezählt: 100/100 | Stand: Schlussresultat 57,1% Ja 42,9% Nein Gemeinde

Im Tessin dürfen Krankenkassenprämien künftig nicht mehr als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens eines Haushalts betragen. Der Souverän hat einer entsprechenden Initiative der SP zugestimmt. Auch eine zweite Vorlage zu den Krankenkassenprämien wurde gutgeheissen.

64'784 Stimmende oder 57,1 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zur Volksinitiative. 48'707 stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,6 Prozent.

Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass im Tessin die mittleren Prämien im kommenden Jahr um 7,1 Prozent steigen werden, stiess die Vorlage auf grossen Zuspruch.

Kanton Tessin: Initiative zur Krankenversicherung

Die Resultate:

Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malatideducibile integralmente!” Ausgezählt: 100/100 | Stand: Schlussresultat 60,5% Ja 39,5% Nein Gemeinde

Auch die Initative «Schluss mit dem Ausnehmen der Bürger - Krankenkassenprämien vollständig abzugsfähig!» wurde angenommen. Sie sieht eine Änderung im Steuergesetz vor, um die maximal abzugsfähigen Beträge für Versicherungsprämien zu erhöhen. (sda)



Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 58,0% Ja 42,0% Nein 15,5 Stände 5,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

E-ID

E-ID Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung 50,0% Ja 50,0% Nein 5,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

