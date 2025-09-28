Tessin nimmt Prämienentlastungs-Initiative an
Die Resultate:
Iniziativa popolare legislativa generica del15 dicembre 2022 “Esplosione premi di cassa malati: ora basta!(Iniziativa per il 10%)”
Ausgezählt: 100/100 | Stand: Schlussresultat
57,1% Ja
42,9% Nein
Im Tessin dürfen Krankenkassenprämien künftig nicht mehr als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens eines Haushalts betragen. Der Souverän hat einer entsprechenden Initiative der SP zugestimmt. Auch eine zweite Vorlage zu den Krankenkassenprämien wurde gutgeheissen.
64'784 Stimmende oder 57,1 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja zur Volksinitiative. 48'707 stimmten dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,6 Prozent.
Nachdem vergangene Woche bekannt wurde, dass im Tessin die mittleren Prämien im kommenden Jahr um 7,1 Prozent steigen werden, stiess die Vorlage auf grossen Zuspruch.
Die Resultate:
Iniziativa popolare legislativa del 29 agosto 2022 “Basta spennare il cittadino, cassa malatideducibile integralmente!”
Ausgezählt: 100/100 | Stand: Schlussresultat
60,5% Ja
39,5% Nein
Auch die Initative «Schluss mit dem Ausnehmen der Bürger - Krankenkassenprämien vollständig abzugsfähig!» wurde angenommen. Sie sieht eine Änderung im Steuergesetz vor, um die maximal abzugsfähigen Beträge für Versicherungsprämien zu erhöhen. (sda)
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung
58,0% Ja
42,0% Nein
15,5 Stände
5,5 Stände
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Ausgezählt: 24/26 | Stand: Hochrechnung
50,0% Ja
50,0% Nein
5,5 Stände
15,5 Stände
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
