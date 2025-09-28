wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Daten

Abstimmungsresultate vom September 2025: Die Resultate vom Sonntag

Abstimmungen Teaser Bild September 2025
Die Schweiz stimmte am Sonntag über die Einführung der E-ID und die Steuer auf Zweitliegenschaften ab.Bild: keystone

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Der Abstimmungssonntag ist in den Büchern. Während es bei der E-ID zu einem Abstimmungskrimi kam, wurde die Eigenmietwert-Vorlage klar angenommen. Hier findest du alle Resultate zu den Abstimmungen am Sonntag.
28.09.2025, 16:3528.09.2025, 16:35
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Olivier Meier
Olivier Meier
Nina Bürge
Nina Bürge

Steuer auf Zweitliegenschaften

Die Resultate

Eigenmietwert

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

57,7% Ja

42,3% Nein

16,5 Stände

6,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum ging es:

Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Video: watson/Michael Shepherd

Das sagten die Umfragen

E-ID

Die Resultate

E-ID

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

50,4% Ja

49,6% Nein

7,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum ging es:

Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Das sagten die Umfragen

Die kantonalen Vorlagen

Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurden die Stimmberechtigten zur Kinderschutzinitiative zur Urne gebeten. Die Initiative forderte, dass gesundheitliche Schutzmassnahmen für Kinder und Jugendliche nur mit Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten angeordnet werden dürfen. Hier geht es zu den Resultaten:

Kinderschutzinitiative: So hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden abestimmt

Basel-Stadt

In Basel-Stadt wurde über die Initiative «Zämme in Europa» entschieden. Die Initiative verlangte, dass sich der Kanton Basel-Stadt für eine gute und stabile Beziehung der Schweiz mit der EU und den Nachbarländern der Schweiz einsetzt. Hier geht es zu den Resultaten:

Initiative «Zämme in Europa»: So hat Basel-Stadt abgestimmt

Bern

Die Berner Mietinitiative forderte, dass neue Mieterinnen und Mieter einer Wohnung über den früheren Mietzins der Vormieter informiert werden. Hier geht es zu den Resultaten:

Mietinitiative: So hat der Kanton Bern abgestimmt

Freiburg

Das Freiburger Stimmvolk entscheidete über die Erhaltung des Greyerzersee. Die Initiative schlug vor, den Greyerzersee und sein Ufer als kantonales Naturerbe zu betrachten. Zusätzlich stimmten sie über den Bau einer neuen Haftanstalt ab. Das Gefängnis soll in einen Neubau, am selben Standort, verlegt werden, um Sicherheits- und Haftanordnungen zu verbessern. Hier geht es zu den Resultaten:

Erhaltung Greyerzersee und Bau des Gefängnisses: So hat der Kanton Fribourg abgestimmt

Schwyz

Zur Attraktivierung des Lehrberufs sollten im Kanton Schwyz die Einstiegslöhne für Lehrpersonen moderat angehoben werden. Zudem sollte die Kündigungsfrist von vier auf sechs Monate ausgeweitet werden. Hier geht es zu den Resultaten:

Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen: So hat der Kanton Schwyz abgestimmt

Solothurn

Im Kanton Solothurn wurde über drei Vorlagen entschieden. Die erste Vorlage verlangte, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden, womit Eltern eine Vergünstigung für Kinderbetreuung erhalten würden. Weiter wollte der Kanton Solothurn ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Und es wurde über die Finanzierung des Ausbaus des Bahnhof Solothurn Süd entschieden. Hier geht es zu den Resultaten:

Kita-Gesetz und Bahnhofs-Ausbau: So hat der Kanton Solothurn abgestimmt

Tessin

Im Kanton Tessin wurde darüber abgestimmt, ob alle Personen Prämienverbilligungen erhalten, welche mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens dafür ausgeben. In einer weiteren Initiative wurde gefordert, dass Bewohner mehr Versicherungskosten von ihren Steuern abziehen können. Hier geht es zu den Resultaten:

Tessin nimmt Prämienentlastungs-Initiative an

Thurgau

Im Kanton Thurgau wurde die Änderung des Ruhetagsgesetzes gefordert. So sollten künftig an hohen Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen mit unter 500 Teilnehmenden erlaubt werden. Hier geht es zu den Resultaten:

Tanzverbot: So hat der Kanton Thurgau abgestimmt

Waadt

Im Kanton Waadt wurde über drei Vorlagen entschieden. In einer Initiative wurde gefordert, dass der Schutz des Mormont-Hügels und das Gebiet rundherum im Gesetz verankert wird. Dazu wurde ein entsprechender Gegenvorschlag eingereicht. In einer zweiten Forderung wollte der Kanton Waadt die Verteilung der Sitze im Kantonsrat nach Wahlen ändern. Und es wurde entschieden, ob Ausländer künftig aktiv und passiv an Wahlen teilnehmen können. Hier geht es zu den Resultaten:

Ausländerwahlrecht und «Rettet den Mormont»: So hat der Kanton Waadt abgestimmt

Kanton Zürich

Der Kanton Zürich stimmte erneut über das Energiegesetz ab. Der Kantonsrat hat den Gesetzesentwurf in einem Punkt verändert. Somit sollte das Netto-Null-Ziel bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden. Hier geht es zu den Resultaten:

Energiegesetz: So hat der Kanton Zürich abgestimmt

Stadt Zürich

In der Stadt Zürich wurde über drei Vorlagen abgestimmt: über ein vergünstigtes VBZ-Abo, über eine neue Parkkartenverordnung sowie über ein Verbot von Laubbläser, die mit Benzin betrieben werden. Hier geht es zu den Resultaten:

Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt

Mehr zu den Abstimmungen im September 2025:

Analyse
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
Interview
Mattea Meyer nach Abstimmungsniederlage: «Es tut weh»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 17
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)Abgestimmt am: 06.12.1992Ergebnis: abgelehntStimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
100 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Tabis Nuckerli
27.09.2025 11:44registriert November 2017
Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
Beim Eigenmietwert hat aus meiner Sicht ein Ja und ein Nein seine Vor- und Nachteile. Je nach Zinsniveau und 100 anderen Kriterien ist es ein Gewinn für die Eigentümer oder die Steuerbehörde.

Bei der eID hoffe ich auf ein Ja, die Prognosen machen es jedoch spannend. Auch bei einem Nein wird sich (meine) Schweiz und die Erde weiterdrehen.
7322
Melden
Zum Kommentar
avatar
Schlosswiler
27.09.2025 19:04registriert Dezember 2019
Die Einleitung. „Der Bundesrat will“, ist schon falsch. In der Schweiz schreibt immer noch das Parlament die Gesetze (Legislative). Wir stimmen über eine Vorlage von National- und Ständerat ab. Die ziemlich nichts mehr mit dem Entwurf, welche der Bundesrat gemacht hat, zu tun hat. Ob die besser oder schlechter ist, kommentiere ich nicht.
507
Melden
Zum Kommentar
avatar
bendr
28.09.2025 12:24registriert März 2015
Liebe Mieter, danke das ihr diese unfaire Eigenmietwertsteuer abgelehnt habt. Ich werde, wie auch bisher, alle Anliegen der Mieter unterstützen.
Hoffentlich werden die Steuerausfälle endlich durch bessere Kapital/Aktien Steuern ausgeglichen. Ich verdiene selbst viel mit Aktien etc. und kann nicht verstehen warum dieses reale Einkommen kaum besteuert wird. Selbst eine tiefe Steuer würde hier viel einbringen und hauptsächlich die belasteten die mehr als Genug zum leben haben.
5128
Melden
Zum Kommentar
100
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Entscheidung im Abstimmungskrimi: E-ID-Gesetz wird mit 50,4 Prozent angenommen
3
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
4
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
4
Bencic steht in Peking im Achtelfinal +++ Leverkusen länger ohne Stürmer Schick
5
«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein
Dieses Tabu-Thema raubte uns Schlaf und Nerven – bis ein (brutaler) Weckapparat half
In einer durchschnittlichen dritten Klasse in der Schweiz dürften zwei Kinder Bettnässer sein. Eine hohe Zahl – und ein absolutes Tabu-Thema, welches nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern stressen kann.
Rund 10 Prozent der 8-Jährigen sind in der Schweiz nächtliche Bettnässer. Eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass Kinder normalerweise bis zum fünften Lebensjahr trocken werden. Bei unserem Sohn war dies nicht der Fall.
Zur Story