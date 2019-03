Fahrzeug stürzt Autobahnbrücke hinunter – Ehepaar stirbt

8 Shots, die man mir dauernd andrehen will, ich ABER NICHT WILL, VERDAMMT!

Was nun folgt, ist ein Grumpy Old Man Rant. Denn, so wird der Vorwurf garantiert lauten, ich alter Sack mag eben nicht mehr mit den Jungen mithalten, wenn es um Partytrinken geht. Mag sein, von mir aus. Nur finde ich die Art, wie ein gewisser Freundeskreis (yes Lina, I'm looking at you) zu trinken pflegt, nervig.

Nan darf nämlich nicht mehr einfach mit den Kumpels Bier trinken und mit zunehmendem Pegel etwas lustiger werden. Nein, «lustig» muss sofort her! Die Lösung heisst: SHOTS. …